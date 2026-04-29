Prețul motorinei ar putea înregistra o creștere semnificativă în perioada imediat următoare, ajungând la un prag de 9,4 – 9,6 lei pe litru, în timp ce anumite stații de alimentare riscă să rămână temporar fără stocuri. Avertismentul vine din partea lui Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), care indică tensiunile de pe piața internațională a petrolului drept principalul factor de presiune.

Cât de repede se va scumpi motorina

Contextul actual este unul dominat de incertitudine, iar acest lucru se reflectă direct în costurile de la pompă. Potrivit specialistului, minivacanța de 1 Mai aduce cu sine nu doar zile libere, ci și riscuri concrete pentru șoferi. „Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede”, afirmă Chisăliţă.

Analiza sa subliniază că piața petrolieră globală a revenit într-o zonă de risc major. „Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, explică președintele AEI.

Pragul psihologic de 10 lei pe litru

Chiar dacă prețul carburanților nu reflectă instantaneu și perfect cotația țițeiului, direcția este clară. „Cu un nivel actual în jur de 9,3 lei pe litru, următoarea mişcare este aproape inevitabilă – motorina merge spre 9,4 – 9,6 lei/l în doar câteva zile. Nu vorbim despre o explozie, ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică”, a precizat Chisăliţă.

Există, fireste și un scenariu optimist, în care o detensionare a contextului internațional ar putea duce la o stagnare sau chiar o ușoară ieftinire. Numai că acest scenariu pare din ce în ce mai puțin probabil. Mult mai plauzibilă este o nouă escaladare a tensiunilor, care ar împinge prețul fără ezitare spre pragul de 10 lei. „Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piaţă şi motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de ‘dacă’, ci de ‘când’”, adaugă specialistul.

Concluzia este directă și lipsită de confort: „România nu controlează preţul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcţia este una singură – în sus”.

Paradoxul românesc. De ce dispar carburanții din stații

V-ați întrebat, probabil, cum se ajunge la pompe goale când depozitele sunt, teoretic, pline? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Nu asistăm la o criză clasică de aprovizionare, ci la o piață distorsionată de prețuri administrate, diferențe mari între rețele și un comportament de consum panicat.

Într-o analiză detaliată publicată de Observatornews, se arată că situația recentă, în care aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, este simptomatică. „Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne ‘fără motorină’. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local”, explică analiza. Ulterior, intervine efectul de turmă, care transformă o problemă punctuală într-o panică operațională.

Intervenția statului și efectele secundare

Guvernul a intervenit prin plafonarea adaosului comercial și alte măsuri de control (valabile până la 30 iunie), însă aceste decizii nu sunt lipsite de consecințe. „Astfel de intervenţii au un efect secundar: comprimă marjele, schimbă comportamentul companiilor şi pot face distribuţia mai rigidă. Operatorii nu mai concurează relaxat; îşi apără stocurile, cash-flow-ul şi riscul de înlocuire la preţuri mai mari.”

De aici se naște un paradox specific pieței locale. „Statul încearcă să ţină preţul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează, iar rezultatul este exact ceea ce vezi acum – motorină care există în sistem, dar nu mai ajunge uniform la pompă”, menționează președintele AEI.

Iar faptul că și alți jucători mari, precum Rompetrol, intră în aceeași logică, confirmă o problemă sistemică. Piața funcționează la limită, fără rezerve suficiente pentru a absorbi șocuri.

România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon.

„Piaţa nu mai are elasticitate. Iar când o piaţă fără tampon este lovită de geopolitică, plafonări, cerere nervoasă şi diferenţe mari de preţ, prima victimă nu este rafinăria, ci pompa”, a concluzionat Chisăliţă.