Majorarea tarifelor la metrou, programată pentru 1 mai, a fost amânată cu două luni. La mai puțin de 24 de ore de la preluarea interimatului la Ministerul Transporturilor, Radu Miruță a blocat creșterea prețului unei călătorii de la 5 la 7 lei, mutând termenul pentru 1 iulie 2026. Decizia nu este însă necondiționată, Metrorex primind o temă serioasă pentru următoarele 60 de zile.

Condiție clară pentru Metrorex: tăiați 10% din cheltuieli

Ordinul semnat de noul ministru oferă companiei de transport un răgaz de două luni pentru a face o analiză aprofundată, dar mai ales pentru a propune măsuri concrete de eficientizare. Metrorex trebuie să vină cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, cu măsuri precise și termene de implementare. Ținta este una ambițioasă.

Compania trebuie să demonstreze că poate scădea baza de costuri cu cel puțin 10%, într-un interval de maximum șase luni. Iar această decizie vine la scurt timp după ce fostul ministru, Ciprian Șerban (cel care și-a dat demisia), semnase deja ordinul prin care călătoria cu metroul se scumpea serios.

De ce s-a amânat, de fapt, scumpirea?

La prima vedere, e o veste bună pentru călători. Dar, dincolo de asta, Ministerul Transporturilor justifică amânarea prin necesitatea de a înțelege exact ce impact ar avea un bilet de 7 lei asupra comportamentului bucureștenilor. V-ați gândit vreodată că o scumpire ar putea, de fapt, să scadă încasările? Ei bine, exact aceasta este una dintre temeri.

Metrorex trebuie să evalueze, pe baza datelor reale de validare, cum ar reacționa utilizatorii. La un tarif de 7 lei, metroul riscă să devină la fel de scump ca serviciile de ridesharing pe distanțe scurte sau chiar ca transportul de suprafață pe trasee similare. În aceste condiții, nu-i chiar așa de greu de imaginat că o parte dintre călători ar putea renunța la metrou, ceea ce ar lovi direct în veniturile companiei.

Presiunea europeană și poluarea din București

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Autoritățile sunt obligate să analizeze și efectele asupra mobilității urbane și, mai ales, asupra calității aerului. O eventuală migrare a călătorilor către mașinile personale sau ridesharing ar însemna mai mult trafic și, clar mai multă poluare.

Și asta într-un context în care Bucureștiul are obligații clare asumate la nivel european prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, care vizează tocmai încurajarea transportului public. Mai mult, România este deja sub presiune în dosarul calității aerului, după ce Comisia Europeană a decis, în decembrie 2025, să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru deficiențe în monitorizarea poluării.

Deci, hai să fim serioși, miza e mai mare decât prețul unui bilet.

O creștere de 180% în ultimii ani

Documentul oficial care stă la baza amânării evidențiază și impactul social uriaș al majorărilor succesive. Prețul unei călătorii cu metroul a explodat în ultimii ani. A crescut de la 3 lei în 2021 la 5 lei în 2025 și urma să ajungă la 7 lei în 2026. Asta înseamnă, pe bune, o creștere totală de aproximativ 180%.

asa ca Metrorex are acum și sarcina de a analiza dacă această majorare este suportabilă pentru populație, punând-o în balanță cu evoluția salariilor și a inflației, și de a evalua toate efectele socio-economice asupra călătorilor de zi cu zi.