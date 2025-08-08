BNR păstrează rata dobânzii. De ce a evitat scăderea

Banca Națională a României (BNR) a ales să păstreze neschimbată rata dobânzii de politică monetară, menținând-o la 6,5% pe an. Decizia, luată în ședința Consiliului de administrație din 8 august 2025, are un impact direct asupra costului creditelor, economiilor și, indirect, asupra pieței imobiliare. Potrivit specialiștilor, o reducere a dobânzii-cheie ar fi putut alimenta un val rapid de creșteri de prețuri, în special pe segmentul rezidențial.

BNR păstrează rata dobânzii la 6,5% pe an

„Pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 8 august 2025, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an”, se precizează în comunicatul oficial.

Totodată, instituția a menținut rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale băncilor comerciale. Potrivit BNR, aceste decizii urmăresc asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu și sprijinirea unei creșteri economice sustenabile.

Prudență pentru a evita creșterea prețurilor

BNR subliniază că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea reformelor structurale, inclusiv utilizarea fondurilor europene, sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică. Instituția monitorizează atent evoluțiile interne și internaționale și este pregătită să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a menține stabilitatea prețurilor și a sistemului financiar.

Decizia de a nu reduce dobânda-cheie reflectă prudența față de riscurile inflaționiste. O scădere a acesteia ar fi făcut creditele mai ieftine, stimulând cererea și posibil accelerând creșterea prețurilor, în special în domeniul imobiliar.

Efectele pentru credite, economii și piața imobiliară

Pentru românii cu împrumuturi în lei, în special cu dobândă variabilă, această hotărâre înseamnă că ratele nu vor crește, dar nici nu vor scădea semnificativ în perioada următoare. Depozitele nu vor beneficia de dobânzi mai mari, iar băncile nu primesc stimulente suplimentare pentru a relaxa condițiile de creditare. Practic, BNR preferă stabilitatea actuală în locul unor măsuri care ar putea destabiliza economia și duce la scumpiri rapide pe piața imobiliară.