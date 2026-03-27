Premierul Ilie Bolojan a anunțat o ofensivă directă împotriva celor pe care i-a numit „noii băieți deștepți din energie”, acuzându-i că blochează speculativ capacități uriașe din sistemul energetic național. Este vorba despre acorduri de racordare la rețea pentru 78.000 de megawați, emise în ultimii trei ani, în condițiile în care consumul total al României este de doar 9.000 de megawați. O nouă reglementare, menită să-i penalizeze pe aceștia, este așteptată în luna aprilie.

O capacitate blocată de opt ori mai mare

Explicația premierului pornește de la o realitate simplă a sistemului energetic. „România pentru a funcționa are nevoie de aproximativ 9000 de megawați. Orice creștere de capacitate de producție cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de prețuri la energie. Asta trebuie să facem”, a declarat Bolojan. Numai că lucrurile stau puțin diferit în practică.

În ultimii trei ani, situația a scăpat de sub control. „Or, ce s-a întâmplat în ultimii trei ani de zile? Transelectrica, în principal, dar și companiile care sunt principalii furnizori au eliberat acorduri de racordare în rețea, rețineți, de 78.000 de megawați, față de 9.000 cât îl avem deja asigurat. Au eliberat de opt ori mai mult”, a punctat premierul. Iar o asemenea capacitate este complet nerealistă. „Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiții, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînțeles că nu este fezabil.”

Cum funcționează schema speculanților

Dar cum vine asta, mai exact? Mecanismul descris de șeful Guvernului este unul pur speculativ, blocând accesul investitorilor reali. Când o firmă serioasă vrea să investească, se lovește de un zid.

„În momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica și vrea să facă o investiție, i se spune una din două lucruri. Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată rețeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că pentru a interveni în rețeaua respectivă înseamnă practic să investești o grămadă de lucru, adică să-ți mai cumperi un scaun”, explică Bolojan. Astfel, „oamenii serioși care vor să investească sunt blocați și ratăm investiții serioase”.

Și aici intervin speculanții. „Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: Știți, în zona unde vreți să investiți, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îți cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plătești niște bani destul de mulți, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro”.

acești „băieți deștepți” nu au nicio intenție să producă energie. „Cu siguranță o bună parte din acești oameni sunt băieții deștepți care s-au lipit de energie pentru că blochează capacități. N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat.”

Soluția Guvernului: Garanții de 20% și transparență

Guvernul pregătește o modificare legislativă pentru a curăța piața de aceste „proiecte de tip parazit”. Măsura principală îi va lovi direct la buzunar pe speculatori.

„Ce trebuie să facem și facem asta: vom impune niște restricții pentru cei care le-au primit deja (avizele tehnice de racordare – n.red.) în așa fel încât să le crească garanțiile că dacă nu fac acele investiții, vor pierde 20% din valoarea acelei investiții”, a anunțat Ilie Bolojan.

Măsura este menită să elibereze rețelele.

Efectul scontat este deblocarea investițiilor reale, ceea ce, în viziunea premierului, va duce la scăderea facturilor. „În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste rețele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea prețurile”, a mai spus el.

Calendarul și miza economică

Implementarea nu va dura mult. Premierul a afirmat că măsura se va aplica „destul de repede”.

„În luna aprilie expiră perioada de consultare pentru modificarea regulamentului care reglementează acest lucru. Și foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile”, a precizat Bolojan. Pe lângă penalități, va exista și o listă publică. „Și vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizații. Mi se pare că e de bun simț să fie o transparență cât se poate de clară și în acest domeniu.”

Miza este una uriașă pentru întreaga economie, nu doar pentru facturile populației. Bolojan estimează că prețul la energie ar putea scădea cu 10-20% prin câteva măsuri simple, însă avertizează că „rezistența de sistem și toate acumulările negative care s-au făcut în ultimii ani de zile nu pot fi corectate de pe o zi pe alta”. Tocmai de aceea, consideră că aceste măsuri sunt obligatorii, indiferent de culoarea politică a guvernării. „Indiferent cine va fi în guvernare până în 20, după 20 aprilie, dacă nu face asta, nu respectă condițiile de bază pentru a crea condiții pentru dezvoltare în România”, a conchis premierul.