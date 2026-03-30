Comisia Europeană trage un semnal de alarmă și solicită statelor membre să se pregătească pentru o posibilă criză energetică majoră. Într-o scrisoare trimisă miniștrilor energiei, comisarul Dan Jørgensen avertizează asupra unei „întreruperi prelungite” a aprovizionării cu petrol și gaze, cauzată de războiul din Iran, și recomandă măsuri de reducere a consumului, vizând în special transporturile.

Scrisoare de la Bruxelles

Temerile Bruxelles-ului sunt clare. Conflictul din Golful Persic nu mai este doar o problemă de prețuri, ci se transformă într-o criză totală a aprovizionării, cu implicații grave pentru întreaga economie. În scrisoarea adresată miniștrilor naționali ai energiei, Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, a afirmat că guvernele ar trebui să ia în considerare „măsuri voluntare de reducere a cererii… cu o atenție specială acordată sectorului transporturilor”.

Iar solicitarea reflectă îngrijorări tot mai mari la nivel european. Miniștrii energiei din statele membre urmează să aibă marți o reuniune de urgență pentru a discuta exact cum vor aborda această criză.

Transporturile, cel mai vulnerabil sector

De ce transporturile? Ei bine, cifrele vorbesc de la sine. Sectorul transporturilor din Europa se confruntă deja cu costuri în creștere și cu o penurie a aprovizionării din cauza dependenței uriașe de Golful Persic. Uniunea Europeană depindea de această regiune pentru peste 40% din importurile sale de combustibil pentru avioane și motorină.

Numai că lucrurile stau și mai complicat. Jørgensen a adăugat că deficitul este agravat de „disponibilitatea limitată a furnizorilor alternativi și a capacității de rafinare pentru produse specifice în cadrul UE”. guvernele ar putea cere cetățenilor să conducă sau să zboare mai puțin pentru a economisi combustibil pentru scopuri considerate mai esențiale, o practică deja întâlnită în unele țări asiatice.

Coerență la nivelul UE

Oficialul european a insistat ca statele membre să acționeze coordonat. „Statele membre ar trebui să se abțină de la luarea de măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE”, a transmis Jørgensen.

Mai mult, acesta a adăugat că țările ar trebui să ia în considerare impactul transfrontalier al măsurilor naționale pentru a păstra „coerența la nivelul UE”. Dar cum poți asigura coerența europeană când fiecare țară se confruntă cu presiuni interne diferite?

Recomandări suplimentare și scenarii de criză

Pe lângă reducerea voluntară a cererii, comisarul european a venit și cu alte recomandări concrete. Printre acestea se numără intensificarea monitorizării și a schimbului de informații între state, decizia de a „amâna întreținerea neesențială a rafinăriilor” și luarea în considerare a creșterii utilizării biocombustibililor pentru a înlocui produsele din combustibili fosili.

E drept că, pentru moment, țările europene nu au recurs încă la măsuri dure, care amintesc de crizele petroliere din anii 1970, când guvernele au impus raționalizarea benzinei și duminicile „fără mașini”. Totuși, Agenția Internațională pentru Energie (organismul care consiliază țările industrializate pe politici energetice) a elaborat deja o listă de propuneri, inclusiv încurajarea muncii de acasă și reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi.

Încrederea într-o rezolvare rapidă a conflictului din Iran scade.

Scrisoarea vine pe fondul acestei realități, care face ca o penurie pe termen lung să fie tot mai probabilă. Înaltul oficial european a subliniat că țările UE ar trebui să se „pregătească din timp în anticiparea unei întreruperi potențial prelungite”.