Federația Sanitas, condusă de Viorel Hușanu, cere salarii cu aproximativ 16% mai mari pentru medici și creșteri procentuale mai mari pentru asistente și infirmieri. Dacă nu ajunge la un acord cu Guvernul până la 1 ianuarie 2027, sindicatul ia în calcul reluarea grevei generale din sănătate.

Procentul de 16% este o cerere a sindicatului, nu o majorare aprobată. Hușanu îl raportează la scumpirile de după ultima creștere salarială a medicilor, din 2024.

Data de 1 ianuarie 2027 este termenul până la care Sanitas vrea un acord privind salariile. Nu este data de la care creșterea cerută intră automat în plată.

Cât cere Sanitas pentru asistente și infirmieri

Pentru angajații cu salarii mai mici, Hușanu cere procente peste cele solicitate pentru medici. Nu a indicat însă un procent pentru asistente sau infirmieri, astfel că nu există o sumă în lei care să poată fi calculată pentru aceste posturi.

Liderul sindical a dat ca exemple venitul unei infirmiere, de „4.000 și ceva de lei”, și pe cel al unei asistente fără spor, de „5.000 și un pic de lei”. Aceste sume nu arată cât este salariul de bază și nici dacă vorbirea este despre bani înainte sau după taxe. O creștere procentuală aplicată unui salariu de bază nu poate fi transformată în bani primiți în mână pornind de la aceste exemple.

Greva din spitale este suspendată

Sanitas nu a încheiat oficial greva generală, ci a suspendat-o, potrivit scrisorii trimise Guvernului pe 23 octombrie 2026. Reluarea protestului rămâne o posibilitate dacă negocierile salariale nu duc la un acord până la începutul anului viitor. Sindicatul nu a stabilit că greva va reîncepe automat la 1 ianuarie.

În 2026, Sanitas a organizat o grevă de avertisment pe 20 iulie, apoi a declanșat greva generală pe 28 iulie în peste 500 de spitale. În scrisoarea din octombrie, federația arată că revendicările care au dus la protest nu au fost rezolvate.

Ce alte drepturi cere sindicatul

Pe lângă salariile mai mari, Sanitas cere bani suficienți pentru plata drepturilor angajaților până la sfârșitul anului 2026. Federația solicită și schimbarea regulilor care au redus cheltuielile cu personalul în unele instituții și au restrâns accesul la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță.

Lista cuprinde refacerea unor sporuri și zile de concediu suplimentar, ocuparea posturilor vacante și negocierea contractului colectiv de muncă. Aceste cereri sunt separate de procentul de aproximativ 16% solicitat pentru medici; o eventuală înțelegere asupra uneia dintre ele nu înseamnă că toate au fost acceptate.

Ce urmează până la începutul lui 2027

Sanitas cere reluarea negocierilor pentru o nouă lege a salarizării și un calendar scris pentru lucrul la ea. Federația spune că elaborarea legii este avută în vedere pentru 2027, dar o lege viitoare nu schimbă salariile de acum.

Următoarea decizie cu efect asupra veniturilor angajaților ar fi un acord cu Guvernul privind creșterile salariale. Până atunci, procentul pentru medici și majorările mai mari cerute pentru asistente și infirmieri rămân revendicări sindicale.

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