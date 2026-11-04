La un credit ipotecar, plata anticipată a unei părți din datorie economisește mai multă dobândă dacă păstrezi rata lunară și scurtezi perioada. În exemplul de mai jos, o plată anticipată de 50.000 de lei aduce o economie cu aproximativ 116.705 lei mai mare decât micșorarea ratei, dacă dobânda rămâne fixă și nu apar alte costuri.

Rata mai mică are alt avantaj: îți reduce plata lunară obligatorie. În același exemplu, aceasta scade cu aproximativ 369 de lei.

Cât economisești cu fiecare variantă

Ia ca exemplu un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, cu rate egale și dobândă fixă de 7,5% pe an. După 60 de rate lunare, plătești anticipat 50.000 de lei. Calculul nu include comisioane sau asigurări, iar sumele nu sunt rotunjite la fiecare pas.

Rata inițială este de aproximativ 2.097,64 lei. După cele 60 de plăți, mai datorezi din suma împrumutată 283.852,31 lei. Plata anticipată scade această datorie la 233.852,31 lei.

Ce compari Scurtezi perioada Micșorezi rata Rata lunară, lei 2.097,64 1.728,15 Luni rămase 192 300 Luni eliminate 108 0 Dobânda pe tot creditul, lei ≈ 277.598 ≈ 394.303 Dobânda economisită, lei ≈ 177.554 ≈ 60.849

Economiile sunt calculate față de creditul fără plata anticipată, pentru care dobânda pe toată durata ar fi fost de aproximativ 455.152 de lei. Dacă scurtezi perioada, termini creditul cu nouă ani mai devreme: după 191 rate întregi și o ultimă plată de aproximativ 1.089,62 lei. Dacă micșorezi rata, păstrezi cele 300 de luni rămase.

Cum refaci calculul dobânzii

Dobânda fiecărei luni se calculează la suma pe care încă o datorezi. În acest exemplu, dobânda lunară este 7,5% împărțit la 12, adică 0,625%. În prima lună, dobânda este 1.875 de lei din rata de aproximativ 2.097,64 lei; restul de aproximativ 222,64 lei scade datoria.

Pentru rate egale, poți reface calculul astfel: A = S × i / [1 − (1 + i)−n]. A este rata lunară, S este datoria rămasă, i este dobânda anuală împărțită la 12, iar n este numărul de luni rămase. În fiecare lună, calculezi dobânda la datoria de la începutul lunii, o scazi din rată și apoi scazi ce rămâne din datorie.

După plata anticipată, dobânda primei luni se calculează la 233.852,31 lei, nu la 283.852,31 lei. Diferența este de 312,50 lei numai în acea lună. Pentru economia totală, aduni dobânda din fiecare lună a noului grafic și o scazi din dobânda pe care ai fi plătit-o fără plata anticipată; în exemplu, diferența dintre economiile celor două alegeri este de aproximativ 116.704,85 lei.

Formula de mai sus folosește aceeași dobândă lunară pe toată durata. Contractul poate prevedea calculul după numărul efectiv de zile din lună sau după o lună socotită de 30 de zile. Dacă dobânda este variabilă, noul grafic rămâne valabil doar până la următoarea schimbare a dobânzii sau a costurilor, așa că economia pentru toți anii rămași nu este o sumă sigură.

Dacă faci plăți anticipate repetate, scazi fiecare plată din datoria rămasă la data ei și refaci graficul. O plată făcută mai devreme elimină, în general, dobânda pentru mai multe luni decât aceeași plată făcută spre sfârșitul creditului. Pentru comparația cu graficul vechi, folosește aceleași ipoteze privind dobânda și costurile.

Când te ajută o rată mai mică

Rata mai mică poate fi mai utilă când venitul variază sau plata actuală lasă prea puțini bani pentru cheltuielile lunare. În exemplu, obligația scade de la 2.097,64 lei la 1.728,15 lei, dar economia totală de dobândă este mai mică decât la scurtarea perioadei.

Dacă alegi rata mai mică și plătești anticipat și diferența lunară, economia se poate apropia de cea obținută prin scurtarea perioadei. Trebuie însă să ceri ca acele sume să fie înregistrate drept plăți anticipate; banii lăsați în cont nu scad singuri datoria.

Ce drepturi ai la plata anticipată

Pentru creditele imobiliare sau garantate cu ipotecă aflate sub OUG nr. 52/2016, articolele 40 și 41 îți dau dreptul să plătești anticipat oricând, integral sau parțial. La o plată parțială, poți păstra rata și scurta perioada, poți păstra perioada și micșora rata sau le poți reduce pe amândouă. La cerere, banca trebuie să îți ofere în scris calcule pentru toate cele trei alegeri.

În acest regim, banca nu poate cere o sumă minimă, un număr minim de rate ori o penalizare sau alt cost pentru plata anticipată. Articolul 44 o obligă să îți dea fără întârziere cifrele și condițiile folosite la calcul. Dacă închizi tot creditul, poți cere gratuit documentul care confirmă stingerea datoriei; banca trebuie să îl ofere în cel mult cinci zile calendaristice de la încetarea contractului.

Aceste reguli se aplică din 30 septembrie 2016 și nu se extind automat la contractele care erau deja în derulare atunci. Pentru un contract mai vechi, verifică ce reguli i se aplică înainte să presupui că ai aceleași opțiuni sau aceleași costuri. La creditele aflate sub OUG nr. 50/2010, articolul 66 permite o compensație pentru plata anticipată numai la dobândă fixă: cel mult 1% din suma plătită anticipat dacă mai rămâne peste un an și cel mult 0,5% dacă mai rămâne cel mult un an. Nu se cere compensație la dobândă variabilă, la plata provenită dintr-o asigurare pentru neplată ori la descoperitul de cont.

Ce verifici înainte și după plată

Înainte să plătești, verifică data și tipul contractului, dacă dobânda este fixă sau variabilă, cum se calculează, procedura de plată anticipată și eventualele costuri. Verifică și polița de asigurare. Cere graficul actual: este gratuit și trebuie să arate cât din fiecare rată stinge datoria, cât este dobândă, ce sumă mai ai de achitat și ce alte costuri apar.

După plată, compară noul grafic cu alegerea trecută în cerere. Verifică suma scăzută din datorie, noua rată, numărul de rate rămase, data ultimei plăți, dobânda totală și costurile care continuă. Dacă dobânda este variabilă, verifică și data următoarei schimbări.

Cum ceri băncii plata anticipată

Cere suma rămasă de achitat și graficul actual. Depune o cerere scrisă cu suma, data plății și precizarea că achiți o parte sau tot creditul. Pentru o plată parțială, scrie dacă vrei o perioadă mai scurtă, o rată mai mică sau reducerea amândurora. Cere calculele scrise pentru toate cele trei alegeri și condițiile folosite de bancă la calcul. Verifică suma necesară în cont, urmează instrucțiunile băncii pentru plată și păstrează cererea și dovada operațiunii. Cere confirmarea datoriei rămase și noul grafic. Compară-le cu cererea depusă.

Procedura concretă de depunere și plată se găsește în contract și poate diferi între bănci. Păstrează contractul, actele care l-au modificat, extrasele de cont și graficele vechi și noi, în caz că trebuie să reclami o eroare.

Ce faci dacă banca greșește

Depune o reclamație scrisă la bancă și cere număr de înregistrare. Atașează cererea de plată anticipată, dovada plății, extrasele și graficele care arată diferența. Pentru creditele aflate sub OUG nr. 52/2016, banca trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile calendaristice.

Dacă problema rămâne, poți sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru încălcarea acestor reguli. Poți cere și soluționarea prin CSALB, după ce dovedești că ai încercat să rezolvi problema direct cu banca. Pentru CSALB, ține cererea, dovada că ai făcut o solicitare băncii, contractul, actele prin care a fost schimbat, extrasele și graficele; consumatorul nu plătește pentru procedură, iar aceasta poate dura cel mult 90 de zile.

Întrebări frecvente

Trebuie să aștept 60 de zile ca să plătesc anticipat?

Nu. Pentru creditele aflate sub OUG nr. 52/2016, poți plăti anticipat oricând. Verifică în contract cum depui cererea și cum faci plata.

Pot face plata anticipată prin aplicația băncii?

Depinde de bancă și de opțiunea aleasă. Verifică procedura din contract și păstrează confirmarea variantei cerute și a plății.

Ce se întâmplă cu asigurarea dacă închid creditul?

Poți cere păstrarea poliței, cu schimbarea beneficiarului, sau încetarea ei. Dacă polița încetează, poți primi înapoi suma aferentă perioadei rămase, în condițiile asigurării.

Îmi scad automat toate costurile după plata anticipată?

Plata anticipată reduce dobânda și costurile legate de perioada eliminată, dar nu înseamnă că orice sumă plătită pentru asigurare sau orice cost fix se restituie automat. Verifică polița, contractul și calculul scris al băncii.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: OUG nr. 52/2016; OUG nr. 50/2010; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; Asociația Română a Băncilor; BCR.