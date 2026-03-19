Bursele europene se prăbușesc cu 2,4% din cauza tensiunilor din Iran

Piețele bursiere din Europa au încheiat ședința de joi pe roșu aprins. Indicele pan-european Stoxx 600 s-a depreciat cu 2,4%, pe fondul escaladării conflictului din Iran și al atenției acordate de investitori deciziilor de politică monetară venite de la principalele bănci centrale.

Scăderi pe linie în Europa

Declinul a fost generalizat. Practic, toate marile burse din continent au încheiat sesiunea în teritoriu negativ, iar majoritatea sectoarelor au consemnat pierderi. Principalii indici bursieri au raportat evoluții negative: CAC 40 din Franța a pierdut 2,03%, FTSE MIB din Italia 2,32%, FTSE 100 din Marea Britanie 2,35%, DAX din Germania a scăzut cel mai mult, cu 2,82%, iar IBEX 35 din Spania a înregistrat un minus de 2,27%.

Singura excepție? Sectorul de petrol și gaze, care a reușit să rămână pe linia de plutire. În schimb, sectoare precum cel bancar și cel al turismului au început sesiunea în teritoriu negativ și au rămas sub presiune pe tot parcursul zilei de tranzacționare.

Metale și companii miniere, lovite în plin

Sectorul materiilor prime a fost, pe bune, cel mai afectat. Indicele Stoxx Europe Basic Resources a coborât cu un dramatic 4,2%, pe fondul unei corecții accentuate a prețurilor metalelor prețioase. Aurul s-a depreciat cu 4,7%, în timp ce argintul a pierdut aproximativ 8% din valoare.

În acest context, companiile miniere au avut de suferit. Antofagasta și Fresnillo au înregistrat scăderi de circa 5,7%, respectiv 7,4%, fiind presate de inflație și de costurile tot mai ridicate ale energiei.

Dar a existat și o excepție notabilă. Compania petrolieră norvegiană Equinor a urcat cu 11% după publicarea rezultatelor financiare anuale. Grupul a raportat un venit operațional de 27,6 miliarde de dolari și a anunțat descoperirea unui nou zăcământ petrolier (estimat între 14 și 24 de milioane de barili) în apropierea Cercului Polar.

Conflictul din Orientul Mijlociu aruncă piețele în aer

Iar tensiunile geopolitice sunt principalul vinovat pentru nervozitatea investitorilor. Conflictul a escaladat după ce Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars din Iran. Reacția Teheranului nu s-a lăsat așteptată, răspunzând prin atacuri asupra terminalului de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar. În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Washingtonul ar putea distruge infrastructura South Pars dacă Iranul continuă să vizeze facilități energetice din regiune. Toate aceste evoluții au determinat o creștere accentuată a prețurilor petrolului, amplificând temerile legate de inflație și de impactul asupra economiei globale.

Băncile centrale stau pe loc

Pe plan monetar, lucrurile au stat pe loc.

Banca Centrală Europeană a menținut dobânzile nemodificate, o decizie similară fiind luată și de Banca Angliei, care a păstrat rata la 3,75%. Nici Suedia nu a mișcat, banca centrală menținând dobânda la 1,75%, în timp ce Banca Națională a Elveției a rămas la 0%. În paralel, randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut, în special în Marea Britanie, unde titlurile pe 10 ani au urcat până la 4,875%.

Valul de pesimism lovește și Wall Street

Și, nu-i chiar așa o surpriză, pesimismul a traversat Atlanticul. Pe piețele americane, indicii au închis tot în scădere: Dow Jones a pierdut 0,7%, S&P 500 a coborât cu 0,6%, iar Nasdaq cu 0,7%. Datele peste așteptări privind prețurile producătorilor și preocupările legate de inflație au alimentat temerile privind o posibilă perioadă de stagflație, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Valul de scăderi a cuprins în aceeași zi și bursele din regiunea Asia-Pacific, alimentat de aceleași incertitudini globale.