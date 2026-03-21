Bursele europene se prăbușesc, indicele DAX pierde peste 2% din cauza tensiunilor

Zi neagră pe bursele europene. Principalii indici au încheiat săptămâna în scădere accentuată, ștergând complet câștigurile din prima parte a zilei, pe fondul creșterii prețului la petrol și al tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Investitorii devin vizibil mai prudenți, mai ales că băncile centrale transmit semnale clare privind posibile noi majorări de dobânzi.

Indicii europeni, în cădere liberă

Acțiunile de pe continent au înregistrat pierderi semnificative la finalul ședinței de vineri. Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 1,7%, iar toate marile piețe au închis în teritoriu negativ. E drept că situația a fost deosebit de gravă în Germania, unde indicele DAX a coborât cu 2,01%.

Nici celelalte piețe nu au stat mai bine. FTSE MIB din Italia a scăzut cu 1,97%, urmat de CAC 40 din Franța (-1,82%). Scăderi mai temperate, dar totuși importante, au fost înregistrate de FTSE 100 din Marea Britanie (-1,44%) și IBEX 35 din Spania (-1,14%).

Iar revenirea de dimineață a fost, până la urmă, doar un foc de paie, anulat rapid de reaprinderea temerilor legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Petrolul aruncă în aer piețele

Escaladarea tensiunilor geopolitice a avut un efect imediat și previzibil. Prețurile la energie au explodat, amplificând aversiunea față de risc în rândul investitorilor. Pe parcursul săptămânii, petrolul Brent a urcat până la 119 dolari pe baril, iar trendul ascendent a continuat.

La închiderea ședinței, Brent a avansat cu 1,1%, ajungând la 109,81 dolari pe baril. Și petrolul american WTI a crescut cu 3,3%, atingând valoarea de 99,30 dolari.

Temerile inflaționiste revin în forță.

Cum vine asta pentru economie? Simplu. Scumpirea energiei alimentează direct un nou val inflaționist la nivel global, punând și mai multă presiune pe companii și consumatori.

Băncile centrale pregătesc artileria grea

În fața acestor presiuni, băncile centrale par decise să acționeze. Chiar dacă Banca Angliei a menținut dobânda de referință, a transmis un mesaj prudent, indicând că este pregătită să intervină. Piețele iau acest avertisment în serios și estimează acum o probabilitate de 100% pentru o majorare a dobânzii până în luna iunie.

Pe piața obligațiunilor, randamentele titlurilor de stat din Marea Britanie au continuat să urce, atingând cel mai ridicat nivel din 2008 pentru cele pe 10 ani (aproape de 5%). În același timp, datele oficiale arată că împrumuturile sectorului public britanic au ajuns la 14,3 miliarde de lire în februarie, peste estimări.

Nici Banca Centrală Europeană nu stă deoparte. A avertizat că riscurile de inflație și de încetinire economică sunt în creștere, iar investitorii văd o probabilitate de peste 50% pentru o majorare a dobânzii la următoarea ședință din aprilie.

Companiile resimt șocul

V-ați gândit cum se traduc aceste cifre macroeconomice la nivelul companiilor? Ei bine, efectele sunt deja vizibile.

Acțiunile Smiths Group au scăzut cu aproape 10% după ce a raportat rezultate sub așteptări, în ciuda unui plan ambițios (returnarea a 1,5 miliarde de lire către acționari până în 2027) care, în mod normal, ar fi trebuit să susțină cotația. În altă ordine de idei, Unilever analizează vânzarea diviziei de alimente către compania americană McCormick, iar lanțul de pub-uri J D Wetherspoon avertizează că presiunile asupra costurilor și scăderea puterii de cumpărare ar putea afecta serios profiturile.

Dar problemele nu se opresc aici. Potrivit informațiilor din piață, negocierile privind vânzarea diviziei de oțel a gigantului Thyssenkrupp către Jindal Steel stagnează, adăugând un nou strat de incertitudine.