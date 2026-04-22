Călătoria cu metroul se va scumpi de la 5 la 7 lei începând cu data de 1 mai. Ordinul de majorare a tarifelor Metrorex a fost semnat de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cu doar o zi înainte ca acesta să își prezinte demisia din Guvernul Bolojan. Creșterea medie a prețurilor, atât pentru cartele, cât și pentru abonamente, este de aproximativ 40%.

O majorare de 40%

Propunerea de majorare a tarifelor a venit din partea Metrorex la începutul acestei luni. Iar acum a fost oficializată. Reprezentanții companiei estimează că noile prețuri vor aduce venituri suplimentare considerabile la buget. vorbim de peste 10 milioane de lei în plus în fiecare lună.

„Creșterea medie este de circa 40%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 10.271,68 mii lei”, susțin oficialii Metrorex.

Noile prețuri pentru cartele și abonamente

Concret, de la 1 mai, o singură călătorie va costa 7 lei, față de 5 lei în prezent. Lucrurile stau puțin diferit la cartelele cu mai multe călătorii. De exemplu, o cartelă cu două călătorii va costa 10 lei, în loc de 14 lei, în timp ce prețul pentru 10 călătorii crește de la 40 de lei la 55 de lei.

Dar cele mai mari majorări se văd la abonamente. Un abonament lunar va ajunge la 140 de lei, de la 100 de lei în prezent. Și mai mare este saltul pentru abonamentul anual, care se scumpește de la 900 de lei la nu mai puțin de 1.300 de lei. Sunteți pregătiți să scoateți mai mulți bani din buzunar?

Cât vor plăti studenții și donatorii

Nici categoriile speciale nu scapă de majorări. Abonamentul lunar cu reducere de 50% pentru donatorii de sânge va costa 70 de lei, față de 50 de lei acum.

Cresc tarifele și pentru studenți, care beneficiază de o reducere de 90% (conform legislației în vigoare). Astfel, o cartelă cu 10 călătorii pentru un student se va scumpi de la 4,00 lei la 5,50 lei. În același timp, abonamentul lunar pentru aceștia va crește de la 10 lei la 14 lei.

A doua scumpire în mai puțin de doi ani

Nu este prima dată când Metrorex umblă la prețuri în ultima perioadă. Ultima majorare a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a sărit de la 3 lei la 5 lei. Atunci, o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 de lei.

O mișcare de ultim moment.

Tot la scumpirea precedentă, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual a urcat de la 700 la 900 de lei, preț care va fi istorie de la 1 mai.