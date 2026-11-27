Gramul de aur a ajuns la 576,5133 lei în cotația de referință a Băncii Naționale a României (BNR) din 27 noiembrie 2026, cu 19,3178 lei mai mult decât în ședința precedentă. Pentru cei care dețin aur fizic, această cifră nu este automat suma primită la vânzare: cumpărătorul oferă propriul preț.

Pe 26 noiembrie, cotația BNR fusese de 557,1955 lei pe gram. Creșterea de vineri a fost de aproximativ 3,47% față de acea zi, nu un câștig de 3,47% pentru fiecare persoană care vinde aur.

Cotația arată valoarea de referință a unui gram de aur pur, fără manoperă sau adaos comercial. Un lingou are însă un preț la care comerciantul îl vinde clientului și altul la care este dispus să îl cumpere înapoi.

Cât primește cel care vinde un lingou

La 27 noiembrie, ora 09:06, Comparator Aur afișa pentru lingouri de un gram oferte de răscumpărare între 548,90 și 569,00 lei pe gram, în funcție de comerciant. Acestea erau prețuri afișate dimineața, nu oferte valabile neapărat la ora publicării cotației BNR sau pentru orice obiect din aur.

De pildă, în acea listă, Tavex afișa 569,00 lei pentru răscumpărarea unui lingou de un gram. În condițiile sale din 7 octombrie 2025, firma precizează că prețul de cumpărare este suma pe unitate pe care o oferă clientului pentru produsul vândut și că îl actualizează periodic, la aproximativ 20 de minute. Suma primită depinde, așadar, de oferta valabilă pentru produs în momentul tranzacției.

Unde se află cotația de vineri față de restul lunii

Creșterea din 27 noiembrie a urmat după două cotații mai mici, dar nu a dus gramul de aur înapoi la valorile de la începutul lunii. Seria cotațiilor BNR arată atât urcări, cât și coborâri:

Ziua din noiembrie 2026 Cotația BNR, lei pe gram Față de 27 noiembrie 2 noiembrie 597,4380 Mai mare 5 noiembrie 631,0131 Mai mare 11 noiembrie 624,8208 Mai mare 19 noiembrie 583,0471 Mai mare 25 noiembrie 553,9606 Mai mică 26 noiembrie 557,1955 Mai mică 27 noiembrie 576,5133 Aceeași

Astfel, gramul de aur a fost cotat vineri peste nivelul din 25 și 26 noiembrie, dar sub cei 583,0471 lei din 19 noiembrie și sub cei 631,0131 lei din 5 noiembrie. Schimbarea cotației într-o zi nu arată cât a câștigat sau a pierdut cineva care a cumpărat aur la alt preț.

Prețul de cumpărare a unui lingou este diferit

În aceeași listă de dimineață, prețurile cerute clienților pentru lingouri de un gram mergeau de la 594,52 la 822,80 lei. Lingoul afișat la 594,52 lei nu era în stoc, iar cel de 666,78 lei era disponibil la precomandă. Pentru produsele marcate ca fiind în stoc, prețurile afișate erau de 739,66 și 822,80 lei.

La Tavex, lingoul afișat la vânzare cu 822,80 lei avea un preț de răscumpărare afișat de 569,00 lei în aceeași listă. Înaintea unei tranzacții, prețul de verificat este cel oferit pentru produsul concret, la momentul cumpărării sau al vânzării, nu doar cotația BNR a gramului de aur.