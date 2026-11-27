Benzina și motorina s-au ieftinit în România în noiembrie, iar pentru șoferi asta înseamnă un plin mai ieftin decât la începutul lunii. Economica.net indică scăderi de 1,07 lei pe litru la benzină și 0,60 lei pe litru la motorină până la 27 noiembrie 2026.

Prețurile medii naționale publicate pentru 1 noiembrie erau de 10,05 lei pe litru la benzina standard și 10,90 lei la motorina standard. Pentru 27 noiembrie, MonitorEnergie.ro indica 8,95 lei, respectiv 10,29 lei pe litru. Compararea acestor medii dă o scădere de 1,10 lei la benzină și 0,61 lei la motorină, apropiată de cifrele relatate de Economica.net, dar nu identică.

Cât ar costa acum un plin de 50 de litri

La mediile indicate pentru 27 noiembrie, 50 de litri ar costa 447,50 lei la benzină și 514,50 lei la motorină. Calculul este prețul mediu pe litru înmulțit cu 50; suma plătită la o stație poate fi diferită.

La 1 noiembrie, același calcul dădea 502,50 lei pentru benzină și 545 de lei pentru motorină, sume publicate atunci de Adevărul și susținute de prețurile istorice afișate de Autometric.ro. Diferența dintre cele două date este de 55 de lei pentru un plin de benzină și 30,50 lei pentru unul de motorină. Sunt comparații între medii publicate de surse diferite, nu între prețurile acelorași benzinării.

Prețul cel mai mic nu este nici el prețul din toate stațiile. La 27 noiembrie, MonitorEnergie.ro indica 8,91 lei pe litru pentru benzină la Petrom 1 Urziceni și 10,23 lei pentru motorină la SOCAR Arad Șaguna. Cele două minime proveneau din localități diferite.

De ce alte ieftiniri nu sunt sigure

Economica.net relatează că s-a micșorat diferența dintre prețul carburanților obținuți în rafinării și prețul petrolului din care sunt produși. Aceasta poate ajuta la scăderea prețului la pompă, dar nu stabilește cât va costa următoarea alimentare.

În aceeași relatare apar și riscuri de scumpire: atacuri asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz și asupra instalațiilor petroliere, care pot tulbura aprovizionarea. Sunt menționate două valori pentru petrol, aproximativ 150 de dolari pe baril pentru unele contracte europene și 97 de dolari pentru Brent la redactare. Ele nu descriu aceeași cotație la același moment și nu pot fi folosite ca dovadă că prețul la pompă va merge într-o anumită direcție.

În România, Legea nr. 162/2026 folosea creșteri de cel puțin 20% ale cotațiilor motorinei sau petrolului ori ale prețului mediu la pompă drept repere pentru declararea unei situații de criză. Situația de criză prevăzută de acea lege era instituită până la 31 octombrie 2026; pragul nu este o prognoză pentru prețurile din decembrie.