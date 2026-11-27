Dobânzile la împrumuturile statului sunt estimate la aproximativ 3% din economia României în 2026, arată raportul publicat în noiembrie de Ministerul Finanțelor. Ele vor lua aproape 10% din banii încasați în mod curent de stat, ceea ce lasă mai puțin loc în buget pentru investiții și servicii publice.

În lei, Ministerul Finanțelor estimează cheltuieli cu dobânzile de 60,8 miliarde în 2026, față de 50,5 miliarde plătite în 2025. Diferența este de 10,3 miliarde de lei. Suma pentru 2026 este o estimare bugetară, nu plata finală a anului.

Cât din banii încasați de stat merg pe dobânzi

Comparația cu „aproape 10%” privește veniturile curente estimate pentru 2026: 636,3 miliarde de lei din taxe, contribuții și alte încasări obișnuite. Veniturile totale estimate sunt mai mari, de 736,5 miliarde de lei, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor din martie 2026. Așadar, procentul din raport nu se referă la toți banii care ar urma să intre în buget.

Raportul arată cât de mult a crescut această cheltuială: dobânzile reprezentau 1,9% din economie în 2023 și sunt estimate la aproximativ 3% în 2026. Totodată, datoria statului a urcat de la 35,2% din economie la sfârșitul lui 2019 la 58,9% în 2025 și 61,1% la 31 august 2026. Statul plătește dobânzi și pentru împrumuturi luate în anii trecuți, nu doar pentru cele noi.

Deficitul mai mic nu înseamnă că dispar datoriile vechi

Deficitul, adică diferența dintre cheltuielile statului și încasările sale, a coborât de la 9,2% din economie în 2024 la 7,8% în 2025, potrivit raportului. Pentru 2026, ținta este de 6,2% după calculul bazat pe plățile și încasările efective. Scăderea deficitului nu șterge împrumuturile deja făcute și nici dobânzile datorate pentru ele.

Ministerul estimează că statul are nevoie de aproximativ 279 de miliarde de lei pentru finanțare în 2026. Din această sumă, 130 de miliarde acoperă deficitul, iar 149 de miliarde sunt pentru împrumuturi vechi ajunse la termen, care trebuie plătite prin noi împrumuturi. Cele 279 de miliarde nu reprezintă costul dobânzilor.

Bugetul pentru 2027 va arăta ce cheltuieli încap alături de dobânzi

Pentru 2027, necesarul de finanțare este estimat la circa 248 de miliarde de lei, cu aproximativ 31 de miliarde sub cel din 2026. Și această sumă cuprinde atât banii pentru deficit, cât și înlocuirea împrumuturilor ajunse la termen. Raportul fixează o țintă de deficit de 5,2% din economie pentru 2027, dar nu anunță prin aceasta o reducere concretă a pensiilor sau a serviciilor publice.

În privința sănătății, Ministerul estimează că, dacă din 2028 încetează aplicarea contribuției de sănătate asupra pensiilor, fondul de sănătate ar putea încasa cu aproximativ 6,1 miliarde de lei mai puțin pe an. Este o estimare despre veniturile fondului, nu o tăiere a pensiilor decisă prin raport. Sumele alocate cheltuielilor din 2027 urmează să fie stabilite prin bugetul acelui an.