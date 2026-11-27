Romsilva, regia care administrează pădurile statului, pune la vânzare 27.233 de pomi de Crăciun în sezonul sărbătorilor din 2026. Prețul pornește de la 19 lei pentru un molid mai scund de 1,3 metri, iar persoanele fizice au prioritate la cumpărare.

Prețurile anunțate se aplică la sediile ocoalelor silvice care au în grijă păduri de rășinoase, acolo unde se face recoltarea și în depozitele acelor ocoale. Dacă pomul este vândut în alt loc, la preț se adaugă costurile de transport, manipulare și depozitare.

Potrivit comunicatului Romsilva din 26 noiembrie, 21.682 dintre pomii puși în vânzare au fost crescuți în pepinierele regiei. Ceilalți provin din lucrări silvice autorizate. Persoanele juridice pot cumpăra numai dacă rămân pomi după vânzarea către persoanele fizice.

Cât costă un pom tăiat

În punctele pentru care Romsilva a făcut publice prețurile, un brad de 2 până la 3 metri înălțime costă 42 de lei. Un pom de peste 3 metri se comandă separat, iar prețul lui este stabilit de direcția silvică ce îl vinde. Astfel, suma de 42 de lei nu este un preț pentru orice brad, indiferent de înălțime.

În comunicatul său, Romsilva nu precizează dacă prețurile de 19 și 42 de lei includ TVA. Cumpărătorul poate cere prețul final ocolului silvic înainte de a merge la punctul de vânzare. Pentru un pom vândut în altă locație trebuie verificat și cât se adaugă pentru aducerea și păstrarea lui acolo.

Pomii cu rădăcină au alt preț

Romsilva oferă direct din pepiniere și pomi cu pământ păstrat la rădăcină, care pot fi replantați după sărbători. Sunt brazi albi, argintii sau de Caucaz, cu înălțimi între 0,5 și 2 metri. Cel mai mic preț al acestora este de 41 de lei fără TVA, deci suma finală de plată nu este de 41 de lei.

Prețul de pornire pentru pomii cu rădăcină nu trebuie confundat cu cel de 19 lei pentru molidul tăiat. Specia, înălțimea și felul în care este vândut pomul schimbă suma cerută. Romsilva nu a anunțat un singur preț pentru toți pomii din fiecare categorie.

Unde se verifică locul vânzării

Fiecare direcție silvică își organizează vânzarea, fără o dată unică de începere anunțată pentru toată țara. Harta oficială a unităților silvice arată adresele, telefoanele și adresele de e-mail ale direcțiilor și ocoalelor. Harta nu arată câți pomi are fiecare ocol.

Persoana interesată poate contacta ocolul din zona sa pentru a afla dacă are pomi disponibili, ce specii și înălțimi vinde, unde se află punctul de vânzare și când începe vânzarea acolo. Tot la ocol poate confirma prețul de plătit pentru pomul ales.