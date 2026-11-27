La sfârșitul lui octombrie 2026, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) avea în evidență 271.763 de persoane fără loc de muncă, iar rata șomajului înregistrat era de 3,41%, potrivit comunicatului instituției pentru octombrie. Persoanele de peste 55 de ani formau cel mai numeros grup de vârstă, cu 67.973 de șomeri înregistrați.

Numărul celor înscriși nu este și numărul celor care primesc bani de șomaj. În octombrie, 62.222 de persoane aveau indemnizație, iar 209.541 nu o primeau.

Câți șomeri primesc indemnizație

Față de septembrie, numărul șomerilor cu indemnizație a crescut cu 656, iar al celor fără indemnizație cu 14.627. Creșterea totală a fost de 15.283 de persoane, astfel că aproape tot avansul a venit din rândul celor care nu primeau indemnizație.

Statistica îi numără pe oamenii înscriși la agențiile de ocupare, nu pe toți cei care nu au serviciu. Pentru a fi înregistrată ca șomer, o persoană trebuie să îndeplinească împreună condițiile privind vârsta, lipsa unui loc de muncă, capacitatea și disponibilitatea de a lucra, precum și înscrierea la agenție. Rata rezultă din raportarea numărului de șomeri înregistrați la populația activă civilă; ea nu arată riscul unui angajat de a fi concediat.

Numărul șomerilor a crescut față de septembrie și față de anul trecut

La sfârșitul lui septembrie 2026 erau înregistrați 256.480 de șomeri, iar rata publicată de ANOFM era de 3,20%, potrivit datelor pentru acea lună. Până la sfârșitul lui octombrie, numărul persoanelor înscrise a crescut cu 15.283.

Comunicatul pentru octombrie indică o creștere a ratei de 0,19 puncte procentuale față de septembrie. Cele două rate publicate, 3,20% și 3,41%, au însă o diferență de 0,21 puncte procentuale.

Comparația cu aceeași lună a anului trecut arată și ea un număr mai mare de persoane în evidență. În octombrie 2025, ANOFM raporta 256.851 de șomeri și o rată de 3,21%. În octombrie 2026 erau cu 14.912 persoane mai multe, iar rata era mai mare cu 0,20 puncte procentuale.

Persoanele de peste 55 de ani sunt cel mai numeros grup

ANOFM împarte șomerii înregistrați în șase grupe de vârstă. Cifrele pentru octombrie 2026 sunt:

sub 25 de ani: 32.324 de persoane;

între 25 și 29 de ani: 15.914 persoane;

între 30 și 39 de ani: 44.352 de persoane;

între 40 și 49 de ani: 63.073 de persoane;

între 50 și 55 de ani: 48.127 de persoane;

peste 55 de ani: 67.973 de persoane.

Grupa de peste 55 de ani avea cele mai multe persoane înscrise, urmată de cea între 40 și 49 de ani. În septembrie, cele două grupe numărau 64.806, respectiv 59.856 de persoane. Până în octombrie, numărul a crescut cu 3.167 în prima grupă și cu 3.217 în a doua.

Acestea sunt numere de persoane, nu rate ale șomajului pentru fiecare vârstă. Datele din octombrie arată și că, din totalul șomerilor înregistrați, 139.125 erau bărbați și 132.638 erau femei.