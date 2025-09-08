Ce se întâmplă cu plafonarea RCA? Anunț de ultim moment!

De la 1 iulie, piața asigurărilor auto obligatorii din România a intrat într-o nouă etapă. Plafonarea primelor RCA, introdusă în 2023 pentru a tempera creșterile explozive de tarife, nu a mai fost prelungită. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis clar că România nu se poate întoarce la sistemul de prețuri reglementate, lăsând piața să funcționeze după principiul cererii și ofertei.

Această decizie a deschis o dezbatere intensă. Pe de o parte, ASF și specialiștii din domeniu susțin că doar competiția reală poate aduce prime echilibrate și sustenabile. Pe de altă parte, transportatorii și asociațiile de profil reclamă inechități, lipsă de transparență și tarife care variază drastic, de la 3.000 la 17.000 de lei pe an pentru același tip de camion.

Situația devine cu atât mai sensibilă cu cât România se află pe locul trei în Uniunea Europeană la transport internațional de marfă, iar creșterea costurilor RCA riscă să afecteze competitivitatea industriei.

Cum s-a ajuns la plafonarea RCA și de ce a fost eliminată

Pentru a înțelege actuala criză a pieței, trebuie să ne întoarcem câțiva ani în urmă. RCA-ul a fost dintotdeauna un subiect tensionat în România, cu falimente răsunătoare ale unor companii de asigurări și cu acuzații privind carteluri sau practici incorecte.

În 2022–2023, creșterea bruscă a primelor, mai ales pentru camioane și transportatori, a dus la presiuni uriașe asupra Guvernului. Ca răspuns, s-a introdus plafonarea temporară a tarifelor RCA, măsură care a permis o anumită stabilitate, dar care a fost privită ca o soluție artificială și nesustenabilă.

ASF a anunțat că plafonarea nu poate continua la nesfârșit. Piața trebuie să își regleze singură prețurile, prin concurență și prin mecanisme transparente. Astfel, de la 1 iulie 2024, tarifele au revenit la dinamica impusă de piață.

Piața RCA în prezent: doar 10 jucători activi și un nou intrat

În România, doar zece companii de asigurări sunt în prezent active pe segmentul RCA. Un al unsprezecelea jucător, Interamerican, urmează să devină operațional până la finalul anului.

Numărul mic de asigurători menține presiunea asupra prețurilor. Cu cât competiția este mai redusă, cu atât posibilitatea ca tarifele să scadă semnificativ este mai mică. Intrarea unor noi companii ar putea, teoretic, să aducă oferte mai competitive. ASF și reprezentanții transportatorilor mizează pe acest lucru pentru a echilibra piața.

Inechitățile semnalate de transportatori

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Asociația pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați (ASTRA) au atras atenția asupra unor disfuncționalități majore.

Cel mai elocvent exemplu: un camion cu masa între 16 și 21 de tone poate avea RCA de 3.000 de lei sau de 17.000 de lei pe an, deși, teoretic, riscul este același.

Transportatorii acuză lipsa de transparență și cer ca ASF să garanteze aplicarea acelorași reguli pentru toți. În plus, 40% dintre polițele RCA pentru camioane sunt intermediate prin BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) – un mecanism care ar trebui să fie ultima soluție, nu una utilizată de aproape jumătate dintre transportatori.

Raportul daunalității și impactul asupra prețului

Un alt factor care explică prețurile ridicate este raportul daunalității. În cazul camioanelor, acesta este de 17%. Practic, unul din șase camioane produce anual o daună care trebuie plătită din RCA.

Această rată mare a daunelor duce la prime mai ridicate. Asigurătorii justifică tarifele prin necesitatea de a acoperi costurile despăgubirilor. Totuși, transportatorii susțin că riscul nu ar trebui împărțit doar între cei activi, ci distribuit mai uniform la nivelul întregii industrii. În plus, există un procent de 25% dintre camioane care circulă fără RCA, ceea ce distorsionează și mai mult piața.

Ce soluții propune ASF pentru echilibrarea pieței

ASF a anunțat o serie de măsuri pentru ameliorarea situației. Printre ele:

schimbarea metodologiei de calcul pentru asigurații de risc ridicat care apelează la BAAR;

colectarea ofertelor de la toți cei zece asigurători și alegerea celor mai mici trei pentru stabilirea prețului;

actualizarea factorului N (care influențează direct tariful de referință) și reducerea lui sub nivelul actual de 36%, în funcție de rata daunalității.

Aceste ajustări ar putea conduce la o scădere graduală a prețurilor, dar efectele nu vor fi imediate.

Propunerile transportatorilor: plata în rate și suspendarea RCA

CONAF și ASTRA au venit cu o serie de propuneri pentru a reduce povara financiară:

plata RCA în rate;

suspendarea contractului atunci când vehiculul nu este folosit;

interoperabilitatea bazelor de date CNAIR, Poliția Rutieră, ARR pentru un control mai bun al valabilității;

majorarea amenzilor pentru circulația fără RCA;

obligativitatea ca asigurătorii să ofere și varianta cu franșiză, lăsând la latitudinea clientului alegerea.

Aceste măsuri ar putea echilibra piața și ar oferi transportatorilor mai multă flexibilitate financiară.

Impactul asupra economiei românești

Transportul rutier este vital pentru economia României. Cu peste 250 de companii membre, doar ASTRA însumează peste 15.000 de angajați.

Costurile mari cu RCA riscă să ducă la falimente, pierderi de locuri de muncă și scăderea competitivității pe piața europeană. Cum România este al treilea jucător din UE la transport internațional, efectul s-ar putea resimți nu doar intern, ci și în echilibrul regional al transporturilor.

De ce RCA-ul rămâne o problemă cronică în România

Spre deosebire de alte state europene, România se confruntă constant cu crize pe piața RCA. Motivele sunt multiple:

un număr redus de asigurători;

falimente repetate (ex: Astra Asigurări, City Insurance);

lipsa unui sistem unitar și transparent de calcul al riscurilor;

rata ridicată a daunelor, în special la camioane;

un procent mare de vehicule fără poliță RCA.

Toate acestea creează un cerc vicios din care piața încearcă de ani buni să iasă.