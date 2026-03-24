Autoritățile din județul Prahova au aprobat documentația actualizată pentru șoseaua de centură a stațiunilor Azuga și Bușteni, un proiect important pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei. Un tronson de mai puțin de 10 kilometri va costa, conform datelor oficiale, peste 843 de milioane de lei.

Aprobare la nivel înalt

Consiliul Județean Prahova a anunțat marți că documentația revizuită pentru proiectul „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Buşteni” a primit undă verde în Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţelor. Această etapă a stabilit parametrii tehnici și economici finali ai investiției. Dar ce înseamnă asta, mai exact, pentru buzunarul public?

Hai să vedem cifrele. „Documentaţia a fost susţinută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, iar aprobarea confirmă actualizarea soluţiilor tehnice în raport cu condiţiile reale din teren şi cu cerinţele rezultate din etapele de proiectare şi avizare. Derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin CNAIR, proiectul are ca obiectiv realizarea unei legături rutiere funcţionale pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga-Buşteni, una dintre cele mai aglomerate zone de trafic din judeţ şi de pe Valea Prahovei. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 843,9 milioane de lei, cu TVA inclus, din care lucrările de construcţii şi montaj însumează 695,1 milioane de lei”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Prahova.

Un traseu complex și costisitor

Viitoarea centură va avea o lungime exactă de 9,447 kilometri. Platforma rutieră va fi cuprinsă între 9,50 și 10 metri. E drept că, la prima vedere, pare un drum scurt, însă complexitatea lucrărilor justifică parțial costurile (cel puțin pe hârtie).

Proiectul prevede nu mai puțin de 19 structuri de tip poduri, pasaje, viaducte și subtraversări. Pe lângă acestea, vor fi realizate 13 intersecții la nivel, iar sistemul de canalizare pluvială se va întinde pe o lungime totală de 7.725,44 metri.

Durata estimată de execuție este de 30 de luni.

Lucrările au început deja

Și totuși, proiectul nu e doar o fază de planificare. Consiliul Județean Prahova precizează că drumul are deja coridorul de expropriere aprobat, exproprierile pentru traseul actual sunt realizate, iar autorizațiile de construire au fost emise încă din 2025.

Ba chiar lucrările sunt deja în desfășurare.

„În prezent, lucrările sunt în desfăşurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026. Aprobarea documentaţiei S.F. revizuite / PTE 2025 confirmă faptul că proiectul avansează într-o formă tehnică matură, fundamentată pe date actuale şi pe soluţii adaptate realităţii din teren, menţinându-şi obiectivul principal: reducerea presiunii din trafic şi îmbunătăţirea mobilităţii pe Valea Prahovei”, se mai arată în documentul citat.