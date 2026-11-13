Economia României a crescut cu 0,1% în trimestrul al treilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 13 noiembrie. În primele nouă luni, însă, economia a fost cu 0,3% sub nivelul din 2025.

INS măsoară economia prin valoarea bunurilor și serviciilor produse în țară, numită produs intern brut (PIB). Față de trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul a urcat cu 2,1%, după corectarea diferențelor obișnuite dintre anotimpuri și a numărului de zile lucrătoare.

Creșterea anuală de 0,1% și scăderea de 0,3% pe primele nouă luni provin din cifrele fără această corectare. În cifrele corectate, economia a crescut cu 0,3% față de trimestrul al treilea din 2025, dar a scăzut cu 1% din ianuarie până în septembrie, comparativ cu aceleași luni din 2025.

La începutul anului, economia coborâse

INS a revizuit cifra pentru primele trei luni din 2026 față de ultimele trei luni din 2025. Economia a fost la 99,7% din nivelul trimestrului precedent, în loc de 99,9%, cât arătau datele anterioare. Aceasta înseamnă o scădere de 0,3%, față de scăderea de 0,1% calculată înainte.

În trimestrul al doilea din 2026, economia a rămas la 100% din nivelul primului trimestru, cifră pe care INS nu a schimbat-o. A urmat creșterea de 2,1% din iulie până în septembrie față de aprilie-iunie, calculată pe aceeași serie corectată.

INS a revizuit și două comparații mai vechi între trimestre consecutive. Pentru ultimele trei luni din 2025, cifra a urcat de la 98,3% la 98,5% din nivelul trimestrului precedent. Pentru primele trei luni din 2025, a coborât de la 100,1% la 100%.

De ce primele nouă luni rămân pe minus

Rezultatul din ianuarie până în septembrie cuprinde toate cele trei trimestre. Avansul de 0,1% din iulie-septembrie, față de aceleași luni din 2025, a venit după o perioadă mai slabă. Bilanțul celor nouă luni rămâne astfel la minus 0,3% în cifrele fără corectarea de sezon.

INS a recalculat cifrele corectate după ce a adăugat estimarea pentru trimestrul al treilea. Aceste comparații sunt refăcute trimestrial, astfel că valorile publicate anterior se pot schimba. Cifra PIB nu mărește automat salariul sau pensia unei persoane.

Pe 7 decembrie vin datele despre consum și investiții

Comparația economiei României cu celelalte țări ale Uniunii Europene este anunțată în comunicatul Eurostat din 13 noiembrie. INS are programată pentru 7 decembrie 2026 prima variantă provizorie a datelor pentru trimestrul al treilea. Atunci vor apărea și cifre despre consumul populației, investiții și exporturi.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetAriana Grande și Ricky Álvarez au pozat prima oară împreună pe covorul roșu. El o numise iubita luiLylaEnergizantele și suplimentele cu stimulente au fost asociate în raportări cu stop cardiac de 11 ori mai des decât produsele fără stimulențiRevista IoanaSomnul neregulat a fost asociat cu simptome mai intense de anxietate și depresieNews24Nucii și castanii comestibili din curte nu se taie fără autorizație. Amenda ajunge la 10.000 de leiDolce SportCând se acordă penalty pentru henț în careu și de ce ricoșeul nu îl exclude automatGetPonyPolonia a pierdut procesul privind regula UE pentru mașinile noi din 2035
crestere economica Economia României INS PIB
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →