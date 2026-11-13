Economia României a crescut cu 0,1% în trimestrul al treilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 13 noiembrie. În primele nouă luni, însă, economia a fost cu 0,3% sub nivelul din 2025.

INS măsoară economia prin valoarea bunurilor și serviciilor produse în țară, numită produs intern brut (PIB). Față de trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul a urcat cu 2,1%, după corectarea diferențelor obișnuite dintre anotimpuri și a numărului de zile lucrătoare.

Creșterea anuală de 0,1% și scăderea de 0,3% pe primele nouă luni provin din cifrele fără această corectare. În cifrele corectate, economia a crescut cu 0,3% față de trimestrul al treilea din 2025, dar a scăzut cu 1% din ianuarie până în septembrie, comparativ cu aceleași luni din 2025.

La începutul anului, economia coborâse

INS a revizuit cifra pentru primele trei luni din 2026 față de ultimele trei luni din 2025. Economia a fost la 99,7% din nivelul trimestrului precedent, în loc de 99,9%, cât arătau datele anterioare. Aceasta înseamnă o scădere de 0,3%, față de scăderea de 0,1% calculată înainte.

În trimestrul al doilea din 2026, economia a rămas la 100% din nivelul primului trimestru, cifră pe care INS nu a schimbat-o. A urmat creșterea de 2,1% din iulie până în septembrie față de aprilie-iunie, calculată pe aceeași serie corectată.

INS a revizuit și două comparații mai vechi între trimestre consecutive. Pentru ultimele trei luni din 2025, cifra a urcat de la 98,3% la 98,5% din nivelul trimestrului precedent. Pentru primele trei luni din 2025, a coborât de la 100,1% la 100%.

De ce primele nouă luni rămân pe minus

Rezultatul din ianuarie până în septembrie cuprinde toate cele trei trimestre. Avansul de 0,1% din iulie-septembrie, față de aceleași luni din 2025, a venit după o perioadă mai slabă. Bilanțul celor nouă luni rămâne astfel la minus 0,3% în cifrele fără corectarea de sezon.

INS a recalculat cifrele corectate după ce a adăugat estimarea pentru trimestrul al treilea. Aceste comparații sunt refăcute trimestrial, astfel că valorile publicate anterior se pot schimba. Cifra PIB nu mărește automat salariul sau pensia unei persoane.

Pe 7 decembrie vin datele despre consum și investiții

Comparația economiei României cu celelalte țări ale Uniunii Europene este anunțată în comunicatul Eurostat din 13 noiembrie. INS are programată pentru 7 decembrie 2026 prima variantă provizorie a datelor pentru trimestrul al treilea. Atunci vor apărea și cifre despre consumul populației, investiții și exporturi.