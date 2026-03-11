CNAIR anunță deschiderea A7 Adjud-Răcăciuni în august. Lucrările au depășit 90%

Lucrările pe sectorul Adjud-Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei (A7) au atins un stadiu fizic de peste 90%. Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că circulația pe acest tronson va fi deschisă până la finalul lunii august 2026.

Anunțul a fost făcut miercuri, pe pagina de Facebook a oficialului, și vine ca o veste importantă pentru șoferii care tranzitează regiunea. Potrivit Digi24, este vorba despre ultimul segment nefinalizat din lotul 2 al secțiunii Focșani – Bacău, un tronson cu o lungime totală de 38,78 de kilometri.

Peste 350 de muncitori pe șantier

Cristian Pistol a oferit detalii despre mobilizarea constructorului român, UMB Spedition, pe cei 21,78 kilometri rămași de executat. Acesta a subliniat că se lucrează intens pentru finalizarea proiectului la termenul stabilit. „Continuă aşternerea asfaltului pe ultimii kilometri ai lotului 2 al secţiunii dintre Focşani şi Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)!Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut – Bereşti (judeţul Bacău). În total, pe toţi cei 21,78 km ai lotului 2 al secţiunii Focşani – Bacău, care nu sunt încă deschişi circulaţiei (sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni şi mai mult de 100 de utilaje, care derulează şi alte lucrări în paralel: turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256, amenajarea parcării de scurtă durată, amenajarea CIC (Centrul Întreţinere şi Control) la nodul rutier de la Adjud.La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud şi Răcăciuni a depăşit 90%, iar circulaţia va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a notat Pistol.

Ce porțiune este deja deschisă circulației

Lotul 2, denumit Domneşti Târg – Răcăciuni, are o lungime totală de 38,78 de kilometri. Din acest lot, șoferii circulă deja de anul trecut pe o porțiune de 17 kilometri, între Domneşti şi Adjud. Sectorul aflat acum în lucru, între Adjud și Răcăciuni, măsoară 21,78 kilometri și este ultimul necesar pentru a completa întregul lot.

Finanțare din fonduri europene

Construcția Autostrăzii Moldovei (A7) este un proiect major de infrastructură pentru România, menit să lege sudul țării de regiunea Moldovei. Contractul pentru execuția lucrărilor este finanțat integral prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR).