Comisia Europeană a anunțat la 24 noiembrie 2026 că nu face deocamdată noi pași în procedura privind deficitul României, dar nu o închide. Decizia nu schimbă acum taxele sau plățile oamenilor; statul rămâne obligat să își reducă deficitul, adică diferența dintre cât cheltuiește și cât încasează.

Comisia avertizează că bugetul României pentru 2027 riscă să nu respecte limita recomandată pentru creșterea cheltuielilor. Potrivit calculelor sale, depășirea ar fi mai mare de 0,3% din valoarea economiei țării dacă este privit separat anul 2027, deși cheltuielile ar rămâne în limite când sunt adunați anii evaluați.

Ce înseamnă pauza pentru bugetul din 2027

Procedura de deficit excesiv este felul în care Uniunea Europeană urmărește un stat care cheltuiește mult peste cât încasează. Pauza anunțată de Comisie privește pașii acestei proceduri, nu obligația României de a-și reduce deficitul. Ea nu este nici o decizie de majorare a taxelor: măsurile pentru bugetul din 2027 trebuie stabilite separat de autoritățile române.

Procedura a început în aprilie 2020. Consiliul Uniunii Europene a menținut-o deschisă în iulie 2024 și a constatat din nou, în iunie 2025, că România nu luase măsuri suficiente ca răspuns la recomandările primite. În iulie 2025, Consiliul a schimbat recomandarea și a cerut măsuri pentru ca procedura să se poată încheia până în 2030.

Cu cât pot crește cheltuielile urmărite de UE

Consiliul a stabilit limite anuale pentru creșterea cheltuielilor nete, adică a cheltuielilor folosite de UE pentru a verifica dacă România respectă recomandarea. Aceste procente nu sunt cotele de impozit și nici mărimea deficitului:

2025: cel mult 2,8%.

2026: cel mult 2,6%.

2027: cel mult 4,6%.

2028: cel mult 4,4%.

2029: cel mult 4,2%.

2030: cel mult 4,0%.

Comisia estimează că România se încadrează în limita pentru 2026. Pentru 2027 vede un risc când compară cheltuielile unui singur an cu limita acelui an. De aceea cere ca statul să ia măsurile necesare la pregătirea bugetului pentru 2027. Aceasta este o avertizare despre cheltuielile statului, nu o taxă nouă decisă pentru populație.

Ce arată estimările pentru deficit și datorie

În prognoza de toamnă a Comisiei, deficitul României ar fi de 6,0% din valoarea economiei în 2026, față de 7,8% în 2025, și de 5,8% în 2027. Sunt estimări, nu rezultatele finale ale bugetelor pentru acești ani.

Datoria publică este estimată la 60,7% din valoarea economiei în 2026 și la 62,6% în 2027. Comisia mai estimează că economia ar scădea cu 0,3% în 2026, apoi ar crește cu 1,8% în 2027. Astfel, un deficit mai mic ca procent nu înseamnă, în această prognoză, și o datorie mai mică.

Când va fi verificată din nou România

Comisia va face o nouă evaluare în primăvara lui 2027, folosind rezultatele bugetare efective pentru 2026, prognoza sa de primăvară și rapoartele anuale pe care statele trebuie să le depună până la 30 aprilie 2027. Va verifica și reformele și investițiile legate de perioada mai lungă acordată României pentru reducerea deficitului.

Dacă va constata că România nu ia măsurile cerute, Comisia ar putea înăspri ulterior procedura. Evaluarea din 24 noiembrie 2026 nu impune o amendă României.