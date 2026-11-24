Comisia Europeană a avertizat, la 24 noiembrie 2026, că România riscă să depășească anul viitor limita de creștere a cheltuielilor statului și a cerut corectarea bugetului pe 2027. Avertismentul îi privește pe cei care așteaptă decizii despre taxe, pensii și alte plăți din buget, dar nu stabilește o taxă nouă sau o reducere a veniturilor lor.

Guvernul trebuie să arate în proiectul de buget cum va respecta limita. Până la adoptarea bugetului și a eventualelor măsuri separate, avertismentul Comisiei nu schimbă suma pe care o persoană o plătește sau o primește.

Limita pentru 2027 privește cheltuielile statului

Consiliul Uniunii Europene a recomandat ca aceste cheltuieli să crească cu cel mult 4,6% în 2027. Este vorba despre cheltuielile luate în calcul după regulile UE, nu despre un plafon de 4,6% pentru fiecare pensie, salariu sau taxă. Față de anul de referință 2024, limita cumulată pentru 2027 este de 10,4%.

Recomandarea Consiliului din 10 iulie 2026 a înlocuit traiectoria stabilită inițial în ianuarie 2025. Comisia cere acum ca bugetul pe 2027 să se încadreze în limita deja recomandată de Consiliu; nu a stabilit prin avertisment o limită nouă pentru România.

Cifrele mai vechi erau sub limitele recomandate

În raportul său din 3 iunie 2026, Comisia a calculat o creștere de 0,5% a cheltuielilor în 2025 și a estimat una de 1,8% pentru 2026. Pentru cei doi ani împreună, creșterea estimată era de 2,3%, sub limita recomandată atunci. Cifra pentru 2026 era o estimare făcută în iunie, nu rezultatul final al anului.

Tot pe baza măsurilor cunoscute la momentul prognozei, Comisia estima că statul va cheltui peste încasări cu o sumă echivalentă cu 6,2% din produsul intern brut în 2026 și cu 5,8% în 2027. Comisia semnalase și riscul ca statul să cheltuiască peste plan, după depășiri legate de coordonarea slabă dintre ministerele care gestionează investiții și Ministerul Finanțelor. Avertismentul din noiembrie privește riscul pentru 2027, nu o depășire deja constatată pentru acel an.

Guvernul are în plan economii, dar bugetul nu este încă votat

În programul de guvernare publicat în octombrie 2026, Guvernul a prevăzut economii prin reorganizarea administrației, alegerea programelor care primesc bani și folosirea mai eficientă a subvențiilor. Pentru venituri, documentul indică o colectare mai bună a taxelor, recuperarea datoriilor către stat și combaterea evaziunii. Aceste direcții nu stabilesc singure cât va plăti un contribuabil în 2027.

Programul prevede eliminarea, de la 1 ianuarie 2027, a impozitului minim pe cifra de afaceri, numit IMCA, aplicabil unor firme. Tot acolo, indexarea pensiilor începând cu 2027 și ajutoarele pentru anumite categorii sunt legate de încadrarea în planul bugetar; documentul nu stabilește o sumă cu care ar crește pensiile. Guvernul spune că vrea să mențină investițiile publice și să crească treptat cheltuielile pentru apărare.

Proiectul de buget este așteptat în decembrie

Potrivit calendarului din programul de guvernare, proiectul bugetului pe 2027 și planul fiscal pentru anii 2027-2029 ar urma să fie publicate și adoptate de Guvern cel târziu în decembrie. Programul fixează ca țintă votul Parlamentului până la 31 decembrie 2026. Atunci se vor vedea sumele și măsurile incluse efectiv în buget.

Procedura UE privind deficitul prea mare al României este suspendată, nu închisă. Comisia a anunțat că va reevalua situația în primăvara anului 2027, folosind inclusiv rezultatul final al bugetului din 2026.