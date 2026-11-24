Comandantul armatei Iranului, Amir Hatami, a cerut marinei să restrângă tot mai mult traficul prin Strâmtoarea Ormuz până când SUA îndeplinesc cele șapte condiții ale Iranului. Pentru șoferii din România, amenințarea aduce un risc pentru prețul carburanților, nu o scumpire deja produsă la pompă.

Pe 24 noiembrie, benzina standard costa în medie 9,01 lei pe litru, iar motorina standard 10,47 lei pe litru în România, potrivit PretCarburant.ro, care a urmărit prețurile din 1.835 de benzinării. În aceeași zi, barometrul Peko a înregistrat reduceri la unele stații.

La pompă au fost reduceri, nu o scumpire generală

Pe 24 noiembrie, OMV a ieftinit benzina standard cu 0,05 lei pe litru în 167 de stații urmărite de Peko, iar Petrom a făcut aceeași reducere în 388 de stații. OMV a redus și prețul motorinei standard cu 0,09 lei pe litru în 167 de stații. Cu o zi înainte, mai multe rețele coborâseră prețurile benzinei și motorinei cu sume între 0,01 și 0,18 lei pe litru.

Pentru alte tipuri de carburant, mediile raportate de PretCarburant.ro pe 24 noiembrie erau:

Benzină premium: 9,65 lei pe litru.

Motorină premium: 11,39 lei pe litru.

GPL: 4,84 lei pe litru.

La mediile pentru carburanții standard, un exemplu de alimentare cu 50 de litri ar costa 450,50 lei cu benzină sau 523,50 lei cu motorină. Sumele sunt calculate din prețurile medii, nu reprezintă tariful fiecărei stații.

Nici petrolul nu urcase în datele din dimineața de 24 noiembrie: cotația Brent era de 86,38 dolari pe baril, cu 0,4% mai jos. În ședința precedentă, scăzuse cu 3,6%, până la 86,68 dolari pe baril. Aceste cifre nu stabilesc cât ar costa o alimentare viitoare în România.

Prin strâmtoare au trecut nave, dar foarte puține petroliere

Centrul maritim JMIC a înregistrat 114 treceri asistate de SUA prin Strâmtoarea Ormuz între 19 și 21 noiembrie. Cifra privește trei zile și numai trecerile asistate, nu traficul total din 24 noiembrie. JMIC indică separat o medie istorică de aproximativ 138 de nave pe zi în 2025; cele două cifre nu măsoară același lucru și nu pot fi comparate direct.

În tabelul JMIC pentru petroliere apare o trecere pe 15 noiembrie, două pe 16 noiembrie și niciuna în fiecare zi din 17 până în 21 noiembrie. Astfel, datele arată trafic foarte redus al petrolierelor în acea perioadă, dar nu confirmă că nicio navă nu putea trece prin strâmtoare.

Exploziile anunțate de Iran nu sunt confirmate

Garda Revoluționară Iraniană, forță militară a Iranului, susține că trei petroliere au lovit mine navale și au luat foc în strâmtoare. JMIC a descris aceste afirmații drept neconfirmate. Ele nu pot fi tratate ca trei incidente dovedite.

În timp ce Iranul condiționează deschiderea strâmtorii de cererile sale către SUA, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance pentru reluarea negocierilor. Separat, președintele american Donald Trump a spus că loviturile asupra Iranului ar putea fi reluate după Anul Nou.