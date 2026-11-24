Un șofer care alimentează cu 50 de litri ar plăti, la prețurile medii din 24 noiembrie 2026, 450,50 lei pentru benzină sau 523,50 lei pentru motorină. Diferența de 73 de lei rezultă din mediile publicate de PretCarburant.ro la ora 10:27, nu din prețurile unei anumite benzinării.

Benzina 95 costa în medie 9,01 lei pe litru, iar motorina 10,47 lei pe litru. Platforma a adunat 5.594 de prețuri de la 1.375 de stații din țară. Motorina era astfel mai scumpă cu 1,46 lei pe litru, dar suma plătită de fiecare șofer depinde de prețul stației la care alimentează.

Cât poate schimba stația aleasă suma de plată

În datele din 24 noiembrie, benzina 95 costa între 8,89 și 9,12 lei pe litru. Pentru 50 de litri, asta înseamnă între 444,50 și 456 de lei, la prețurile aflate la capetele intervalului.

La motorină, prețurile erau între 10,39 și 10,57 lei pe litru. Aceeași cantitate ar costa între 519,50 și 528,50 lei. Aceste calcule arată cât poate varia nota pentru un singur carburant; nu compară două stații anume.

PretCarburant.ro spune că adună prețuri de mai multe ori pe zi. Cele mai multe provin din Monitorul Prețurilor al Consiliului Concurenței; platforma folosește și date de la SOCAR și raportări ale șoferilor. Ora capturii nu este neapărat ora la care a fost măsurat fiecare preț: pentru 64 dintre prețurile afișate, platforma nu indica data măsurării.

Un plin costă mai puțin decât la 19 noiembrie

La 19 noiembrie 2026, ora 20:24, datele aceleiași platforme consemnate de Financiarul.ro arătau medii de 9,20 lei pe litru la benzină și 10,61 lei pe litru la motorină. Pentru 50 de litri, costurile erau de 460 de lei, respectiv 530,50 lei.

La mediile din 24 noiembrie, 50 de litri de benzină costă cu 9,50 lei mai puțin, iar 50 de litri de motorină cu 7 lei mai puțin decât în acea captură. Deși ambele prețuri medii au coborât, diferența dintre cele două alimentări a crescut de la 70,50 la 73 de lei, deoarece benzina s-a ieftinit mai mult în aceste cinci zile.

Față de sfârșitul lui iunie, motorina rămâne mai scumpă

Comparația cu 30 iunie 2026 arată altceva decât cea cu 19 noiembrie. PretCarburant.ro indică pentru acea zi o medie de 8,66 lei pe litru la benzină și 9,22 lei pe litru la motorină. Până la captura din 24 noiembrie, benzina a urcat cu 0,35 lei pe litru, aproximativ 4%, iar motorina cu 1,25 lei pe litru, aproximativ 13,6%.

Pentru o alimentare de 50 de litri la prețurile medii, creșterea față de 30 iunie înseamnă 17,50 lei la benzină și 62,50 lei la motorină.