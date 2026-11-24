Guvernul a adoptat la 24 noiembrie 2026 o ordonanță care permite folosirea unor economii din buget pentru plățile de la sfârșitul anului, potrivit Ministerului Finanțelor, condus de Alexandru Nazare. Printre plățile vizate sunt cele pentru servicii medicale, medicamente și drepturile persoanelor asigurate.

Ordonanța permite suplimentarea banilor pentru asigurările de sănătate și pentru cele de șomaj, dar nu stabilește suma care va ajunge la fiecare buget. Pentru alocările din Fondul de rezervă, banii puși deoparte la dispoziția Guvernului, sunt necesare hotărâri ale Guvernului.

De unde pot veni banii pentru plățile din 2026

Instituțiile care au economisit bani la anumite proiecte europene și la proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pot ceda acele economii Fondului de rezervă. Este vorba despre partea proiectelor finanțată de la bugetul statului. Banii europeni primiți fără obligația de a fi returnați nu intră în această mutare.

Ordonanța exclude și sumele pentru investiția numită „Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Astfel, posibilitatea de a acoperi alte plăți nu se întinde asupra tuturor banilor rămași la proiectele europene sau la PNRR.

Din Fondul de rezervă, Guvernul poate aproba bani pentru plăți obișnuite ale instituțiilor, investiții și operațiuni financiare. Ministerul Finanțelor spune că folosirea acestui mecanism în 2026 nu mărește cheltuielile totale aprobate și nu schimbă ținta de deficit.

Ce înseamnă regula pentru sănătate și șomaj

Banii transferați în plus ar intra în bugetul asigurărilor de sănătate și în cel al asigurărilor pentru șomaj, nu direct în conturile celor asigurați. Ministerul Finanțelor le leagă de finanțarea plăților la termen pentru servicii medicale, medicamente și drepturile asiguraților. Ordonanța nu stabilește prin ea însăși o sumă nouă pentru fiecare persoană.

Regula anunțată privește numai anul 2026. Legea nr. 500/2002, pe care ordonanța o modifică, stabilește cadrul general pentru bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale. Măsura pentru economiile din acest an arată de unde pot fi luate resurse, iar hotărârile ulterioare vor stabili alocările.

Aceeași ordonanță pregătește folosirea unui sistem comun pentru propunerile de buget din 2027, însă acesta nu este o plată nouă pentru populație. Pentru obligațiile din 2026, pasul următor este aprobarea prin hotărâri ale Guvernului a sumelor și a bugetelor care le primesc.