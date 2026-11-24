România avea cu aproximativ 58.000 de salariați mai puțini în septembrie 2026 decât în septembrie 2025, potrivit centralizării făcute de Ziarul Financiar pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS). Pentru cei care caută un loc de muncă, schimbarea arată că unele domenii au pierdut salariați, în timp ce construcțiile și transporturile au câștigat.

La sfârșitul lui septembrie 2026 erau 5.704.797 de salariați în economie. Diferența de 58.000 arată schimbarea numărului total într-un an, nu câți oameni au fost concediați și nici câte posturi sunt disponibile acum.

Industria a pierdut cei mai mulți salariați

Din scăderea totală, 40.600 de salariați provin din industria prelucrătoare, adică aproape șapte din zece. Comerțul avea cu 8.600 de salariați mai puțini decât în septembrie 2025. Numărul a scăzut și în administrația publică, arată centralizarea Ziarului Financiar.

Construcțiile aveau, în schimb, cu 6.300 de salariați mai mult, ajungând la 458.800. În interiorul acestui domeniu, lucrările de drumuri, căi ferate și alte proiecte de infrastructură au câștigat 6.100 de salariați, iar construcțiile de clădiri, 3.600. Aceste două categorii fac parte din construcții, deci creșterile lor nu se adaugă peste totalul domeniului.

Transportul și depozitarea aveau cu 5.600 de salariați mai mult într-un an. Transporturile terestre și prin conducte, care sunt o parte a acestui sector, au câștigat 5.900; nici această cifră nu se adaugă peste creșterea întregului sector.

INS folosește din 2026 o nouă împărțire a activităților economice și a estimat datele pentru 2025 după aceeași împărțire, pentru ca anii să poată fi comparați. Creșterea numărului de salariați dintr-un domeniu nu arată însă câte firme angajează în prezent.

Posturile libere arată altceva decât schimbarea dintr-un an

În trimestrul al treilea din 2026, INS a raportat 27.300 de locuri de muncă vacante. Erau cu 800 mai multe decât în trimestrul anterior, dar cu 4.300 mai puține decât în același trimestru din 2025. Rata locurilor vacante, adică partea posturilor neocupate din totalul posturilor, era de 0,54%.

Industria prelucrătoare avea 5.800 de posturi vacante, peste o cincime din totalul național, deși numărul salariaților săi scăzuse față de anul trecut. Rata posturilor vacante era de 0,56% în industrie și de 0,25% în construcții. Astfel, plusul de 6.300 de salariați din construcții nu înseamnă că acolo se găsesc automat mai multe posturi libere.

Cele mai mari rate ale posturilor vacante erau în serviciile financiare și asigurări, cu 1,09%, transport și depozitare, cu 1,02%, și sănătate și asistență socială, cu 0,94%. Aceste cifre privesc trimestrul al treilea, nu doar luna septembrie.

Șomajul înregistrat este o măsură separată

La sfârșitul lui septembrie 2026, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă erau 256.480 de șomeri înregistrați, iar rata lor era de 3,20%. Acest număr îi privește pe cei înscriși la agenție; nu reprezintă nici scăderea anuală a numărului de salariați, nici totalul posturilor libere.