Ryanair comunică locul primit gratuit, prin repartizare aleatorie, abia cu puțin peste trei ore înainte de plecarea avionului. Compania spune că schimbarea se aplică de la sfârșitul lunii octombrie 2026 pasagerilor care nu plătesc pentru alegerea locului.

Înainte, acești pasageri puteau afla locul în cele 24 de ore dinaintea zborului, când făceau online înregistrarea pentru îmbarcare. Dacă nu le convenea, aveau timp să vadă ce alte locuri puteau cumpăra. Acum, află unde vor sta mult mai aproape de plecare.

Locul repartizat aleatoriu rămâne gratuit. Plata intervine dacă pasagerul vrea să își aleagă locul, inclusiv înainte să afle ce i-a fost repartizat.

Când apare locul pe cartea de îmbarcare

Pasagerii care aleg locul gratuit se pot înregistra online pentru zbor între 72 de ore și două ore înainte de plecare, potrivit paginii de ajutor Ryanair consultate la 24 noiembrie 2026. Înregistrarea nu înseamnă însă că vor vedea atunci și numărul locului. Ryanair a explicat că acesta apare automat pe cartea digitală de îmbarcare cu aproximativ trei-patru ore înainte de zbor.

Pagina de ajutor a companiei spune că locurile gratuite sunt repartizate după înregistrare, dar nu precizează noul moment, apropiat de plecare. Pentru pasagerii care au cumpărat un loc, înregistrarea online se poate face mai devreme, între 60 de zile și două ore înainte de zbor.

Ryanair a explicat publicației The Irish Times că a făcut schimbarea odată cu trecerea la programul de iarnă. Compania spune că, în vechiul sistem, unele locuri preferate erau date fără plată în cele 24 de ore dinaintea zborului. De aceea, pasagerii care voiau să le cumpere în ziua plecării nu le mai găseau libere.

Cât costă alegerea unui loc

Tariful depinde de rută, de data călătoriei și de tipul locului. Lista de taxe Ryanair, în vigoare din 25 iunie 2026, arată următoarele prețuri în euro pentru un zbor:

Loc standard: între 3 și 27,50 euro la rezervarea călătoriei; între 3,50 și 29,50 euro dacă este cumpărat mai târziu sau la aeroport.

Loc în partea din față: între 18 și 41 de euro la rezervare; între 18,50 și 42,50 euro mai târziu sau la aeroport.

Loc cu mai mult spațiu pentru picioare: între 12,50 și 27,50 euro la rezervare; între 8,50 și 38 de euro mai târziu sau la aeroport.

Un loc ales contra cost poate fi cumpărat până cu două ore înainte de plecarea programată. Cine așteaptă să vadă locul gratuit mai are, așadar, doar un interval scurt pentru a cumpăra altul.

Copiii mici sunt așezați gratuit lângă un adult

Ryanair are o regulă separată pentru copiii între 2 și 11 ani: dacă familia alege repartizarea aleatorie, copilul primește gratuit un loc lângă un adult însoțitor de pe aceeași rezervare. Ceilalți adulți și adolescenții din rezervare pot primi locuri separate.

Sugarii cu vârsta între 8 zile și 23 de luni călătoresc în brațele unui adult, cu o centură specială, potrivit regulilor companiei.