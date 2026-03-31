Gigantul Unilever a impus o înghețare globală a angajărilor la toate nivelurile pentru o perioadă de cel puțin trei luni. Decizia, comunicată intern angajaților la finalul săptămânii trecute, vine ca răspuns direct la provocările economice tot mai mari generate de escaladarea conflictului din Asia de Vest.

Provocări semnificative

Într-un memoriu intern, Fabian Garcia, un oficial al companiei, a explicat clar urgența situației. „Realitățile macroeconomice și geopolitice, în special conflictul din Asia de Vest… aduc unele provocări semnificative pentru următoarele câteva luni.”

Iar declarația oficială a companiei cu sediul la Londra confirmă mișcarea, precizând că a introdus o „pauză temporară în recrutare din cauza unui «mediu extern incert»”, adăugând că își va ajusta planurile în funcție de necesități. Practic, de acum înainte, nimeni nu mai este angajat, cel puțin pentru următorul trimestru.

Presiunea costurilor crește

Dar cum se traduce asta, pe bune, pentru un gigant ca Unilever? Războiul din Iran a perturbat fluxurile comerciale globale și a declanșat o creștere bruscă a costurilor la energie, forțând companii din întreaga lume, de la linii aeriene la retaileri, să își reevalueze operațiunile.

Pentru producătorul unor mărci precum Dove, impactul este deosebit de acut. Compania se bazează pe materii prime consumatoare de energie, cum ar fi substanțele chimice, ambalajele și ingredientele alimentare. E drept că, deși Unilever produce majoritatea bunurilor la nivel local, lanțurile sale de aprovizionare globale rămân expuse la creșterea prețurilor la energie și la blocajele logistice.

Un plan de austeritate mai vechi

Numai că înghețarea angajărilor nu este o măsură izolată. Ea se adaugă unui program mai amplu de reducere a costurilor, lansat încă din 2024, care viza economii de aproximativ 800 de milioane de euro pe parcursul a trei ani. Acel plan urma să afecteze în jur de 7.500 de locuri de muncă, în principal în roluri de birou (așa-numitele „gulere albe”).

O strategie pe termen lung.

Forța de muncă a Unilever a scăzut deja mare în ultimii ani, de la aproximativ 149.000 de angajați în 2020 la circa 96.000 în prezent. Pe lângă aceste măsuri, compania se luptă să stimuleze creșterea volumelor după pandemia de COVID-19 și explorează diverse schimbări strategice. În prezent, se află în discuții pentru a-și vinde divizia de produse alimentare către McCormick & Company, o tranzacție care ar putea remodela portofoliul sub conducerea CEO-ului Fernando Fernandez.

În ciuda veștilor despre blocarea angajărilor, acțiunile Unilever au crescut luni cu 1,1% la bursa din Londra.