Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar putea deveni, în sfârșit, o amintire. Centura ocolitoare a orașului Comarnic, o investiție de 93 de milioane de euro din bani europeni, ar putea fi deschisă circulației chiar în această vară, după trei ani de la începerea lucrărilor. Proiectul este important pentru fluidizarea traficului către munte.

Lucrări la foc continuu pentru respectarea termenului

Varianta ocolitoare a orașului Comarnic va avea aproape 6 kilometri. Iar stadiul lucrărilor a depășit deja 80%, deși termenul de finalizare, sfârșitul lunii iunie, bate la ușă. Presiunea este, clar uriașă. Virgiliu Daniel Nanu, președintele CJ Prahova, recunoaște situația la limită: „Într-adevăr suntem la limită cu acest termen. Eu sper în continuare să ne apropiem de 100%.”

Pe șantier, mobilizarea este maximă. Ștefan Ignat, șeful de șantier, asigură că se face tot posibilul pentru a respecta angajamentul. „Noi lucrăm la capacitate maximă pe toate fronturile, la toate punctele de lucru, se lucrează zilnic”, a declarat acesta.

Oamenii sunt sceptici dar speră

După atâtea promisiuni deșarte de-a lungul anilor, localnicii și șoferii rămân precauți. Un localnic își exprimă speranța, dar și reținerea: „Sperăm să fie anul acesta pentru că au fost foarte multe amânări din câte am auzit acum în iunie va fi finalizată și atunci vom vedea și eficiența acesteia.”

Așteptările sunt mari.

O altă localnică atrage atenția că problemele sunt mai extinse. „Ar mai fluidiza un pic traficul. Și pe Breaza ar trebui făcut ceva pentru că toți intră acolo și e foarte aglomerat”, spune ea. Un alt cetățean completează tabloul: „Am văzut că a început și la Sinaia acolo să facă, la Bușteni când sunt sărbători e dezastru.” Până la urmă, v-ați gândit vreodată cum ar arăta Valea Prahovei fără aceste blocaje?

Și alte proiecte prind contur

Veștile bune nu se opresc la Comarnic. Lucrările la centura Bușteni-Azuga (o investiție estimată la aproximativ 110 milioane de euro) ar putea fi gata în următorii trei ani. Se fac pași, e drept că mici, și pentru proiectul suprem: autostrada Ploiești-Brașov.

Marea provocare. Autostrada Ploiești Brașov

După o perioadă lungă de blocaje birocratice, studiul de fezabilitate pentru mult-așteptata autostradă ar putea fi gata până anul viitor. Gabriel Budescu de la CNIR explică de ce s-a întârziat atât: „Ajunsesem la un moment dat la vreo șase teme propuse pe partea de foraje geotehnice. Într-un final am ajuns la un compromis vizavi de amplasarea și adâncimea fiecărui foraj.”

Numai că răbdarea oamenilor a ajuns la capăt. Virgiliu Daniel Nanu, președintele CJ Prahova, subliniază frustrarea acumulată în decenii. „Gândiți-vă că toți participanții la trafic, toți prahovenii cred că o așteaptă mai bine de 25 de ani. Toți au promis această autostradă.”

Un șofer surprinde perfect scepticismul general: „Nu putem să luăm în calcul asta până nu vedem concret au mai fost foarte multe discuții despre această autostradă care nu s au pus în practică.”

În cel mai optimist scenariu, autostrada Ploiești-Brașov ar putea fi gata peste cinci ani. Costurile exacte vor fi stabilite abia după finalizarea studiului de fezabilitate.