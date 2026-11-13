BNR a păstrat dobânda sa principală la 6,5% pe an în ședința din 12 noiembrie 2026. Pentru oamenii cu un credit sau un depozit, decizia nu schimbă automat rata de plată ori dobânda încasată. Aceste sume se schimbă după regulile și datele trecute în contractul fiecăruia.

Dobânda BNR este la 6,5% din august 2024. În aceeași ședință, banca centrală a păstrat la 7,5% dobânda pentru împrumuturile acordate băncilor și la 5,5% dobânda plătită pentru banii depuși de bănci la ea. Aceste procente privesc relația dintre BNR și bănci.

Când se poate schimba rata unui credit

La un credit cu dobândă fixă, procentul din contract rămâne același pe perioada pentru care a fost stabilit. La unul cu dobândă variabilă, banca folosește o cifră de referință, precum IRCC sau ROBOR, la care adaugă partea ei fixă. Contractul arată ce cifră folosește și când recalculează dobânda.

Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026, tabelul publicat de Banca Transilvania arată un IRCC de 5,57%, față de 5,56% în trimestrul precedent. ROBOR la trei luni este afișat la 5,98%, față de 5,84%. Așadar, cifrele folosite la unele credite s-au mișcat între cele două trimestre, deși dobânda BNR a rămas la același nivel.

Pentru creditele de locuință în lei cu dobândă variabilă cărora li se aplică OUG nr. 52/2016, cifra de referință se calculează la sfârșitul fiecărui trimestru și se aplică în trimestrul următor. Legea cere ca formula și ritmul schimbării dobânzii să fie scrise în contract. Banca trebuie să își anunțe clientul înainte ca noua dobândă să se aplice.

Ce se întâmplă cu dobânda unui depozit

Cine are un depozit cu dobândă fixă primește procentul stabilit în contract pe durata acelui depozit. La un depozit cu dobândă variabilă, banca poate schimba procentul după condițiile produsului. Banca Transilvania explică această deosebire pentru depozitele sale; dobânda de 5,5% stabilită de BNR pentru bănci este altă dobândă decât cea din contractul unui client.

De ce a păstrat BNR dobânda la 6,5%

Prețurile de consum au crescut în octombrie 2026 cu 6,94% față de octombrie 2025, potrivit datelor citate de BNR. Creșterea anuală fusese de 6,17% în august și de 6,61% în septembrie. Banca centrală se așteaptă ca „rata anuală a inflaţiei se va mări uşor în ultimele luni ale anului curent”, pe fondul scumpirii combustibililor și energiei și al evoluției cursului leului.

BNR indică și riscuri legate de prețul petrolului, măsurile bugetare, conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică și deciziile băncilor centrale din zona euro și SUA. Economia s-a restrâns cu 0,1% în primul trimestru din 2026 față de trimestrul anterior și a stagnat în al doilea, arată banca centrală. Separat, BCR Research estimează o scădere a economiei cu 1% pe întregul an 2026 și o creștere de 1,9% în 2027.

Unde se vede următoarea schimbare pentru client

În contractul de credit, clientul poate găsi tipul dobânzii, cifra de referință folosită, partea fixă adăugată de bancă și data recalculării. În contractul de depozit sunt trecute tipul dobânzii și durata pentru care se aplică. Pentru creditele de locuință vizate de OUG nr. 52/2016, banca trimite o înștiințare înainte de aplicarea unei dobânzi schimbate.