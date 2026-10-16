Firmele eligibile pentru regimul micro plătesc în 2026 un impozit de 1% pe venituri, însă această variantă nu este automat mai avantajoasă decât impozitul de 16% pe profitul impozabil. Diferența depinde de cheltuielile deductibile și de marja firmei. Pentru o societate cu cheltuieli mari, taxarea profitului poate însemna o obligație fiscală mai mică.

Regimul micro este opțional. Ministerul Finanțelor precizează că, pentru încadrarea în 2026, condițiile trebuie îndeplinite împreună la 31 decembrie 2025, cu regula specială privind depunerea situațiilor financiare restante. În principiu, opțiunea poate fi exercitată din anul fiscal care urmează celui în care firma îndeplinește cerințele legale.

Marja de profit permite compararea celor două regimuri

În 2025, microîntreprinderile aveau cote de 1% sau 3%. De la 1 ianuarie 2026, cota de 3% a fost eliminată prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025, iar firmele eligibile aplică aceeași cotă de impozitare a veniturilor.

La impozitul pe profit, cheltuielile deductibile reduc suma asupra căreia se aplică taxa. La micro, aceste cheltuieli nu reduc baza impozitului pe venit. De aceea, comparația trebuie făcută între obligațiile rezultate din cele două baze de calcul, nu doar între procente.

Un reper orientativ este marja de profit de circa 6,25% din cifra de afaceri. Peste acest nivel, impozitarea micro poate fi mai avantajoasă; sub el, taxarea profitului poate fi mai eficientă fiscal. Reperul este util firmelor care îndeplinesc condițiile pentru a alege regimul.

Un calcul orientativ pentru o microîntreprindere cu venituri trimestriale impozabile de 80.000 lei este: 80.000 lei × 1% = 800 lei. Cheltuielile înregistrate în acel trimestru nu se scad pentru determinarea acestei obligații.

O pierdere înregistrată în perioada de aplicare a regimului micro nu poate fi recuperată din profiturile impozabile viitoare în acest regim.

Eligibilitatea depinde și de veniturile întreprinderilor legate

Plafonul anual a coborât de la 250.000 euro în 2025 la 100.000 euro în 2026. Verificarea nu se limitează la veniturile unei singure firme: se iau în calcul și cele ale întreprinderilor legate.

Firma este o persoană juridică română.

Veniturile firmei, adunate cu veniturile întreprinderilor legate, nu depășesc echivalentul în lei al plafonului. Conversia folosește cursul de la închiderea exercițiului financiar în care au fost realizate veniturile.

Capitalul aparține unor persoane diferite de stat și de unitățile administrativ-teritoriale.

Societatea nu are înregistrată, la registrul comerțului ori la instanță, dizolvarea urmată de lichidare.

Există minimum un salariat, sub rezerva excepției din art. 48 alin. (3) al Codului fiscal.

Asociații sau acționarii cu participații directe ori indirecte de peste 25%, inclusiv în drepturile de vot, desemnează o singură persoană juridică pentru aplicarea regimului micro.

Situațiile financiare anuale au fost depuse la termen, atunci când legea impune această obligație.

Firma nu aparține unei categorii de persoane juridice excluse de la acest regim fiscal.

Prin OUG nr. 8/2026, veniturile obținute din transferul terenurilor și al mijloacelor fixe au fost scoase din calculul plafonului, potrivit precizărilor Ministerul Finanțelor. Verificarea limitei se bazează pe veniturile care formează cifra de afaceri.

Excluderea din plafon nu echivalează cu scutirea venitului respectiv de impozitul micro. Veniturile provenite din vânzarea mijloacelor fixe sunt impozitate în acest regim.

Aceeași ordonanță permite revenirea la micro dintr-un nou an calendaristic, dacă firma îndeplinește cerințele legale. Faptul că societatea a mai aplicat anterior acest regim nu împiedică revenirea.

Condiția de personal trebuie inclusă în bugetul firmei

Pentru societățile nou-înființate, OUG nr. 8/2026 a mărit perioada disponibilă pentru îndeplinirea condiției de salariat: 90 de zile de la înregistrare, față de 30 de zile anterior. Dacă perioada expiră fără îndeplinirea cerinței, impozitul pe profit se aplică din trimestrul următor celui în care s-a încheiat termenul.

Condiția poate fi îndeplinită și prin mai multe contracte cu timp parțial, dacă normele însumate echivalează cu o normă întreagă. Alternativ, administratorul poate avea contract de mandat, cu o remunerație de cel puțin 4.325 lei lunar, nivelul salariului minim brut pe țară de la 1 iulie 2026. Pentru această remunerație se datorează și contribuțiile sociale, precum și impozitul pe venit aferent.

La plecarea singurului salariat, firma are 30 de zile pentru înlocuire. Noul contract trebuie încheiat pe perioadă nedeterminată sau pentru minimum 12 luni. Fără înlocuire în aceste condiții, societatea trece la impozit pe profit din trimestrul următor celui în care a încetat contractul.

Concediul medical al salariatului nu duce la pierderea regimului dacă totalul zilelor respective nu depășește 30 într-un an. Pentru alte suspendări ale contractului, păstrarea încadrării presupune o durată sub 30 de zile și prima astfel de suspendare din anul respectiv.

O societate cu activitatea suspendată la Registrul Comerțului poate păstra regimul micro în perioada suspendării chiar fără salariat. După reluarea activității, termenul pentru angajare este de 30 de zile.

Termenul din martie a vizat raportările restante

Pentru încadrarea în 2026, art. 48 alin. (2) din Codul fiscal a permis îndeplinirea condiției privind situațiile financiare prin depunerea lor până la 31 martie 2026 inclusiv. Clarificarea Ministerul Finanțelor privește raportările restante pentru 2024 și exercițiile anterioare. Firmele care le depuseseră deja nu au fost afectate de această cerință.

Raportările pentru exercițiul 2025 rămân supuse termenelor din Legea contabilității: anumite categorii de entități au termen la 30 aprilie 2026, iar societățile cărora li se aplică Legea nr. 31/1990, la 31 mai 2026. Dacă termenul legal cade într-o zi nelucrătoare, raportarea poate fi depusă în prima zi lucrătoare următoare.

Aceste termene sunt aplicabile indiferent de regimul de impozitare. Regula specială din martie nu a devansat termenul pentru bilanțul aferent lui 2025. Nedepunerea la timp a bilanțului anual atrage trecerea la impozit pe profit din trimestrul în care a expirat termenul.

Declarațiile trimestriale au un calendar separat de bilanț

Impozitul micro se declară prin formularul D100 și se achită trimestrial. Regula este data de 25 din luna care urmează trimestrului, cu mutarea termenului în prima zi lucrătoare următoare atunci când acesta cade într-o zi nelucrătoare.

Potrivit calendarului publicat de Bono, termenele pentru veniturile din 2026 sunt:

Trimestrul I, ianuarie-martie: declarare și plată până la 27 aprilie 2026.

Trimestrul II, aprilie-iunie: termen la 27 iulie 2026.

Trimestrul IV, octombrie-decembrie: termen la 25 ianuarie 2027.

Întârzierea plății atrage dobândă de 0,02% pentru fiecare zi, la care se adaugă o penalitate zilnică de 0,01%. Pentru obligația de 800 lei din exemplul anterior, achitarea cu 30 de zile întârziere înseamnă aproximativ 7,2 lei în plus. Datoria rămâne înscrisă în certificatul de atestare fiscală până la stingere.

Depășirea plafonului schimbă impozitarea în cursul anului

Dacă veniturile depășesc limita micro în cursul lui 2026, trecerea la impozit pe profit are loc din trimestrul depășirii. Modificarea se comunică prin formularul D700, în 15 zile.

Calculul profitului impozabil începe cu trimestrul în care firma a pierdut încadrarea. Pentru trimestrele I-III, plata impozitului pe profit se face prin D100, până la 25 din luna următoare trimestrului. Pentru trimestrul IV, regularizarea anuală se realizează prin D101, cu termen la 25 iunie în anul următor.

Un exemplu orientativ este firma care depășește plafonul în mai 2026 și are un profit impozabil total de 50.000 lei în trimestrele II-IV. Impozitul aferent este de 8.000 lei, calculat prin aplicarea cotei de 16%, cu regularizare până la 25 iunie 2027.

Plafonul pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) este separat: 395.000 lei cifră de afaceri. Depășirea acestei limite atrage înregistrarea în scopuri de TVA, independent de încadrarea la micro. Societățile înregistrate depun și decontul D300.

Distribuirea profitului adaugă o obligație distinctă

Pentru dividendele distribuite persoanelor fizice, Legea nr. 141/2025 a majorat cota la 16% de la 1 ianuarie 2026, față de 10% în 2025. Regula se aplică și distribuirilor din profituri realizate în exerciții anterioare.

Dividendele interimare repartizate pe baza situațiilor financiare intermediare întocmite în 2025 păstrează cota de 10%. Firma reține impozitul la sursă. Pentru dividende aprobate, dar neplătite până la încheierea anului, impozitul trebuie achitat până la 25 ianuarie din anul următor.

Separat, beneficiarul poate datora contribuția de asigurări sociale de sănătate, în funcție de depășirea plafoanelor anuale aplicabile veniturilor din capital. Impozitul pe dividende privește atât societățile micro, cât și firmele care plătesc impozit pe profit.

OUG nr. 8/2026 a introdus și o bonificație de 3% pentru microîntreprinderile care respectă condițiile expres stabilite de lege. Venitul reprezentând bonificația acordată de organul fiscal este exclus din baza de calcul a impozitului micro.