Declarația SAF-T devine obligatorie. Ce trebuie să știi pentru a evita amenzi usturătoare. Transformările prin care trece sistemul fiscal românesc sunt rapide și deseori complicate.

Odată cu accelerarea digitalizării, ANAF introduce noi obligații care vizează majoritatea companiilor active în România. Printre cele mai importante schimbări din 2025 se numără raportarea SAF-T, un instrument esențial prin care autoritățile colectează date detaliate despre activitatea economică. Pentru firme, respectarea acestei obligații nu mai este doar o formalitate, ci o condiție esențială pentru a funcționa legal, a evita sancțiuni și a reduce riscul unor controale fiscale neplanificate.

Ce înseamnă raportarea SAF-T și de ce a devenit obligatorie

SAF-T, prescurtarea de la Standard Audit File for Tax, este un fișier electronic pe care companiile trebuie să îl transmită periodic către ANAF. Formatul este unul standardizat la nivel internațional și conține informații contabile și fiscale detaliate: rulaje, registre de TVA, stocuri de marfă, active fixe, coduri fiscale, facturi și tranzacții bancare. Practic, ANAF primește o imagine completă și în timp real a activității firmei.

Fișierul SAF-T se depune lunar, trimestrial sau anual, în funcție de dimensiunea companiei și de specificul activității. De pildă, o societate care administrează un lanț de magazine trebuie să transmită lunar datele despre facturi, încasări și stocuri, în timp ce o firmă mai mică poate fi încadrată la raportare trimestrială sau anuală.

Pentru domenii precum HoReCa, comerț online sau distribuție, fișierul acoperă inclusiv relațiile cu furnizorii și clienții, bonurile emise prin casele de marcat și tranzacțiile bancare. În cazul grupurilor de firme, raportarea trebuie să surprindă și legăturile între entitățile afiliate.

ANAF actualizează constant regulile privind structura și termenele depunerii. De aceea, antreprenorii sunt sfătuiți să urmărească periodic noutățile legislative și să se consulte cu specialiști fiscali pentru a evita erorile de raportare.

Cine este obligat să depună SAF-T din 2025

Din anul 2025, aria de aplicare a acestei obligații s-a extins considerabil. Pe lângă marile corporații, și firmele cu cifre de afaceri mai reduse intră sub incidența raportării. Obligația revine tuturor societăților comerciale cu personalitate juridică (SRL, SA, asociații, fundații), sucursalelor grupurilor internaționale, dar și reprezentanțelor firmelor străine înregistrate în România.

Există câteva excepții importante: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, instituțiile publice și anumite ONG-uri. Totuși, în practică, dacă o companie folosește case de marcat conectate la serverele ANAF – cum se întâmplă în comerț sau HoReCa – raportarea devine obligatorie indiferent de nivelul cifrei de afaceri.

De fiecare dată când firma își schimbă structura contabilă, deschide noi puncte de lucru sau ajunge aproape de pragurile stabilite de legislație, este recomandată o verificare atentă a obligațiilor fiscale. Colaborarea cu un consultant fiscal sau cu un contabil specializat poate preveni probleme serioase.

Care sunt riscurile dacă ignori sau depui greșit declarația SAF-T

Mulți antreprenori văd SAF-T ca pe o formalitate birocratică. În realitate, această raportare este principalul instrument prin care ANAF identifică neconcordanțe între veniturile declarate și activitatea reală a firmei.

Întârzierile sau erorile duc la amenzi directe, iar în unele cazuri la controale fiscale detaliate. Situațiile cele mai frecvente din ultimul an au vizat firme medii și mari care nu și-au pregătit la timp sistemele informatice: fișiere transmise în format greșit, lipsa unor câmpuri obligatorii sau raportări incomplete. Toate acestea au adus sancțiuni și proceduri suplimentare consumatoare de timp.

Responsabilitatea legală pentru exactitatea datelor revine administratorului societății, însă în practică întreaga echipă financiară trebuie să lucreze coordonat. Folosirea unor softuri contabile compatibile cu SAF-T – precum SmartBill Conta, Saga sau Nexus – reduce semnificativ riscul erorilor, pentru că aceste programe generează automat fișierul XML cerut de ANAF.

Un alt pas crucial este validarea fișierului înainte de transmitere, folosind instrumentele puse la dispoziție de ANAF. Validarea intermediară permite corectarea greșelilor înainte ca raportul să ajungă oficial în sistem. După validare, depunerea se face exclusiv prin platformele oficiale (Spațiul Privat Virtual sau e-guvernare.ro), iar confirmarea trebuie salvată și arhivată.

Respectarea termenelor de raportare este la fel de importantă. De regulă, declarația se transmite până în ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare – lună, trimestru sau an, în funcție de categoria firmei.

Cum să gestionezi corect raportarea SAF-T și să eviți amenzile

Experiența arată că cele mai multe greșeli apar din lipsa unor proceduri interne clare. Pentru a preveni problemele, fiecare firmă ar trebui să parcurgă câțiva pași esențiali:

Pregătirea datelor digitale – centralizează toate tranzacțiile contabile și fiscale într-un soft actualizat.

Validarea fișierului XML – verifică structura și conținutul înainte de depunere, pentru a evita respingerea.

Depunerea oficială – folosește exclusiv platformele ANAF și păstrează confirmările.

Planificarea termenelor – notează datele limită într-un calendar operațional pentru a evita întârzierile.

Colaborarea cu contabilul – comunică permanent și asigură-te că toate modificările sunt cunoscute și corect raportate.

Dacă apar erori după depunere, acestea se corectează printr-o declarație rectificativă, transmisă pe aceleași canale oficiale. Important este ca rectificarea să fie făcută imediat, pentru a evita sancțiunile suplimentare.

Un alt aspect ignorat de multe firme este instruirea angajaților din departamentele financiare. Atunci când echipa știe exact ce informații trebuie colectate și cum trebuie pregătite, șansele de greșeală scad considerabil.

Declarația SAF-T nu este doar o obligație administrativă, ci un test de organizare și profesionalism pentru fiecare companie. Respectarea regulilor aduce mai mult decât evitarea amenzilor: contribuie la o evidență financiară clară și la o relație corectă cu partenerii de afaceri și autoritățile.

Într-un mediu fiscal aflat în permanentă schimbare, cei care se adaptează rapid prin digitalizare, prin proceduri interne clare și prin colaborarea cu specialiști, vor reuși să rămână competitivi și să reducă riscurile. În final, SAF-T devine un instrument de transparență care, deși perceput ca împovărător, poate aduce stabilitate și predictibilitate afacerii tale.