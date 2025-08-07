Decizie istorică! ANAF e obligată să returneze sute de milioane către OMV Petrom. Un proces de peste un deceniu s-a încheiat în favoarea celui mai mare producător de hidrocarburi din România. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să restituie companiei OMV Petrom suma de 435,6 milioane de lei. Decizia a fost făcută publică pe 4 iunie 2025 și marchează finalul unui conflict început din cauza unui diferend privind TVA-ul unei tranzacții din 2007.

Decizie istorică! ANAF e obligată să returneze sute de milioane către OMV Petrom

Conform verdictului, compania își va recupera banii achitați în 2013 în baza unei impuneri fiscale emise de ANAF, care includea TVA-ul și accesoriile aferente (dobânzi și penalități) aferente unei sume inițiale de 228,2 milioane lei. Procesul a început în decembrie 2013 și a fost exemplul clasic de complexitate a litigiilor fiscale care implică regimul TVA-ului în România.

„Decizia, dată publicității pe 4 iunie 2025, reprezintă o victorie semnificativă pentru OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi din România.”

Tranzacția care a generat disputa: schimbări de poziție și consecințe legale

Totul a pornit de la un acord semnat în 2007 între Petrom SA și Petromservice – firmă asociată cu Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca. Tranzacția, evaluată la 1,43 miliarde de lei, presupunea preluarea serviciilor petroliere, a mijloacelor fixe, a bunurilor de inventar și a unui număr de aproximativ 10.000 de angajați.

În februarie 2008, Petrom a achitat TVA-ul de 228,2 milioane de lei inclus în facturile emise de Petromservice. În urma unei consultări cu ANAF privind tratamentul fiscal, autoritatea a emis un proiect de soluție fiscală în care a afirmat că tranzacția nu era supusă TVA-ului. Petromservice a anulat ulterior facturile inițiale și a emis unele noi, fără TVA, solicitând rambursarea taxei deja achitate. Statul a restituit suma în august 2008, însă compania a intrat în insolvență în 2009.

În 2009, ANAF a schimbat din nou poziția, susținând că TVA-ul trebuia perceput, iar Petromservice nu era îndreptățită să recupereze banii. A fost emisă o decizie de impunere de 278 de milioane lei, sumă care apare și acum în tabelul creditorilor Petromservice (rebotezată între timp PSV Company și aflată în faliment).

Sentința favorabilă și impactul financiar asupra companiei

În același an, OMV Petrom a dedus TVA-ul, considerând că acesta fusese legal perceput. Dar în urma unui control ANAF din 2012, instituția a concluzionat că Petrom nu avea dreptul la deducerea taxei, pentru că facturile actualizate nu mai includeau TVA-ul. În 2013, ANAF a emis o nouă decizie de impunere în valoare de 435,4 milioane lei. Suma a fost plătită de OMV Petrom în februarie, iar în decembrie compania a atacat în instanță decizia.

Procesul a trecut prin multiple etape. În noiembrie 2013, Curtea de Apel București a stabilit că tranzacția a fost, de fapt, supusă TVA-ului. Deși procesul a fost suspendat o perioadă, în 2023 s-a confirmat definitiv că TVA-ul era aplicabil. În august 2024, OMV Petrom a câștigat procesul la Curtea de Apel, iar în iunie 2025, ÎCCJ a respins recursul ANAF, obligând statul să returneze întreaga sumă, plus 150.000 lei pentru cheltuieli de judecată.

„Litigiul se referă la probleme fiscale vechi, legate de tranzacții realizate cu mai mult de 10 ani în urmă. Procesul a fost îndelungat, iar decizia finală a fost pronunțată abia în T2 2025. De aceea, rezultatele financiare au fost reflectate în acest trimestru”, a declarat Alina Popa, director financiar al OMV Petrom, potrivit profit.ro.

Rezultate vizibile în bilanț: decizia influențează profitul companiei

Verdictul definitiv a avut un efect imediat și vizibil în raportările financiare ale OMV Petrom. În al doilea trimestru al anului 2025, compania a înregistrat un profit net de aproximativ 200 milioane de lei, sumă inclusă în categoria profitului operațional.

Această victorie juridică este nu doar un precedent în domeniul litigiilor fiscale complexe, ci și o demonstrație a impactului pe care deciziile instanței îl pot avea asupra marilor contribuabili și asupra relației acestora cu statul.