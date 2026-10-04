Profit.ro reunește exclusivitățile săptămânii, de la măsurile ANAF privind închirierile până la proiecte imobiliare și investiții. ANAF va începe în primele luni din 2027 să trimită decizii de impunere firmelor și persoanelor fizice pentru veniturile nedeclarate din închirieri pe care le-a identificat. Sunt vizate inclusiv închirierile prin platforme precum Booking și Airbnb.

Calendarul a fost anunțat de Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al ANAF, la conferința Profit E-commerce, ediția a VII-a, potrivit Profit.ro. Oficialul le-a cerut persoanelor fizice și firmelor care obțin venituri din închirieri să le declare.

Fiscul pregătește popriri pentru comercianții străini cu datorii

ANAF a pregătit și un formular pentru înființarea popririi asigurătorii asupra banilor pe care terții îi datorează unor debitori fără domiciliu fiscal și fără înregistrare fiscală în România. Măsura urmărește în principal firmele din străinătate care vând pe piața românească, încasează prin curieri și acumulează obligații neachitate către stat. Prin această procedură, banii aflați la curieri ar urma să fie blocați în contul datoriilor comercianților.

În cazul recuperării datoriilor prin vânzarea bunurilor sechestrate, Fiscul a încasat peste 30 de milioane de lei de la contribuabili care au plătit pentru a-și recupera bunurile scoase pe platforma de licitații. Panțuroiu a indicat drept cel mai recent exemplu un dezvoltator imobiliar care a achitat 5 milioane de lei.

Băncile au un termen pentru propuneri privind cotațiile ROBOR

Potrivit surselor Profit.ro, decizia Consiliului Concurenței din ancheta ROBOR acordă băncilor 60 de zile pentru a propune un nou plan privind modul de realizare a cotațiilor indicelui. Cerința generează incertitudini în cadrul băncilor.

Consiliul dorește și ca economiștii băncilor să nu mai publice prognoze, pe motiv că acestea ar transmite semnale în piață. Informațiile privesc schimbarea mecanismului de cotare și conduita instituțiilor participante.

În asigurări, analiza preluării Campion Broker de către Allianz-Țiriac se apropie de încheiere. „Suntem aproape de finalul analizei tranzacției prin care Allianz-Țiriac preia Campion Broker. Preocuparea noastră este ca Allianz-Țiriac să nu ajungă, prin intermediul brokerului, la informații comerciale sensibile despre asigurătorii concurenți care lucrează cu acesta”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru Profit.ro.

„Decizia privind achiziția Campion Broker de către Allianz, până la sfârșitul lui octombrie”, a precizat Chirițoiu despre calendarul hotărârii. Între timp, Campion Broker a angajat un director comercial de la Safety, liderul pieței de brokeraj.

Mai mulți șoferi au obținut polițe sub ofertele inițiale

Pentru aproximativ 7.400 de autoturisme, prețul asigurării auto obligatorii RCA a coborât sub ofertele inițiale ale asigurătorilor în primele șase luni din 2026, prin mecanismul asiguratului cu risc ridicat. Numărul este de 5 ori mai mare decât în perioada similară din 2025.

Mecanismul este gestionat de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR). La el au apelat șoferi nemulțumiți de creșterea semnificativă a prețurilor față de anul anterior, care au obținut astfel o ofertă mai mică la reînnoirea poliței.

Pe segmentul locuințelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat companiei PADROM două amenzi contravenționale, în total de 44.700 de lei. Emitentul polițelor obligatorii pentru locuințe a fost sancționat pentru întârzieri la plata daunelor și pentru neevaluarea cerințelor și necesităților clienților.

Statului român i se cer despăgubiri pentru blocarea Lagoon City

Antreprenorul Lucian Azoiței, proprietarul dezvoltatorului Forty Management, solicită statului român despăgubiri de peste 370 de milioane de euro pentru blocarea documentației de urbanism a proiectului Lagoon City București. Dezvoltarea imobiliară este evaluată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Azoiței l-a desemnat pe David Huebner, fost ambasador al Statelor Unite în Noua Zeelandă, ca arbitru în tribunalul constituit pentru judecarea solicitărilor de despăgubire.

Pe piața rezidențială, familia lui Cristian Borcea, fostul proprietar al echipei Dinamo București, continuă colaborarea cu familia Ion printr-un proiect în Sectorul 2 al Capitalei, după cumpărarea unui teren. Familia Ion a participat la construcția a peste 10.000 de apartamente în Sectorul 6.

Noul proiect este pregătit în timp ce partenerii se apropie de finalizarea Doi Cocoși Residence, ansamblul care a înlocuit restaurantul din zona Sisești.

Compania de construcții Danya Cebus a finalizat o parte din Danya Pipera, ansamblu de 87 de vile dezvoltat în două faze. Proiectul este cel mai mare ansamblu rezidențial din România al omului de afaceri Jacob Luxenburg. Constructorul este cunoscut și pentru realizarea bazei militare de la Deveselu.

Jumbo își extinde depozitarea pentru a dubla rețeaua de magazine

Retailerul grec de jucării și decorațiuni Jumbo planifică majorarea cu circa 40% a suprafeței de depozitare din centrul de distribuție din Popești-Leordeni, județul Ilfov. Extinderea susține planul companiei de dublare a numărului de magazine.

Alte proiecte și tranzacții acoperă hoteluri, spații logistice, producție și parcuri comerciale:

Omul de afaceri Ion Țiriac pregătește un hotel de 4 stele, cu 136 de unități de cazare, în complexul sportiv dezvoltat la Otopeni. Investiția totală în complex este evaluată la circa 150 de milioane de euro. Din acesta a fost inaugurată recent sala de gimnastică Nadia Comăneci.

VGP, dezvoltator de parcuri logistice controlat de omul de afaceri belgian Jan Van Geet, a cumpărat 4,4 hectare în zona industrială a localității Ghimbav, județul Brașov, lângă fabrica spaniolă Losan. Compania urmărește să ajungă la peste 10 hectare pentru extinderea parcului logistic pe care îl construiește în zonă.

Heineken vrea să cumpere de la producătorul de materiale de construcții Premaco un teren și o hală industrială lângă fabrica sa din Ungheni, județul Mureș. Prețul tranzacției este de minimum 1,12 milioane de euro. Grupul olandez este al doilea mare producător de bere din România și din lume.

Star Capital Finance, grup fondat și condus de omul de afaceri ceh Josef Malíř, a intrat pe piața imobiliară românească prin cumpărarea a două parcuri de retail, în Miercurea Ciuc și Moinești. Vânzătorul este RC Europe, dezvoltatorul ceh fondat și deținut de Miroslav Hartman și Jan Prokop, foști directori Lidl.

Compania austriacă de transport și logistică Rock ‘N’ Log va deschide o bază operațională la Timișoara. Firma, a cărei lansare în România a fost anunțată în 2022, vede noua bază inclusiv ca pe un centru de talente pentru expansiunea europeană.

Compania germană Pütz Security a încheiat primele contracte pentru 2026 în România, pentru pază, recepție și protecția obiectivelor. Până la sfârșitul anului, intenționează să angajeze local 40-50 de persoane.

Investițiile energetice avansează în etape diferite

China Huadian Corporation, controlată integral de statul chinez, a început în județul Dolj construcția unui parc fotovoltaic de 154,7 MW. Este primul proiect solar construit de la zero de companie în Europa.

Enna Solar, parte a grupului croat de energie și logistică Enna, urmărește obținerea unei finanțări de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Banii sunt solicitați pentru proiectul solar hibrid de la Mihăilești, cu o putere de 87,5 MW și o capacitate de stocare de 140 MWh, prima investiție majoră a grupului în străinătate.

Critical Metals, companie listată la bursa din New York, și-a înființat o subsidiară în România, condusă de trei australieni. Compania dezvoltă proiectul de exploatare a minereurilor rare Tanbreez din Groenlanda și ar vrea să proceseze resursele la fabrica Nuclearelectrica de la Feldioara, în cadrul unei posibile asocieri.

Pentru producătorii de petrol și gaze, Uniunea Europeană ia în considerare amânarea aplicării normelor privind emisiile de metan la importuri, fără să analizeze o amânare similară pentru producătorii interni. Printre cei mai mari producători interni se numără OMV Petrom și Romgaz. Discuția are loc înaintea unei ierni în care Uniunea s-ar putea confrunta inclusiv cu penurie de gaze, țiței și motorină.

Electrocentrale București (ELCEN), companie de stat controlată de Ministerul Energiei, a reluat proiectul de racordare a centralei CET Vest direct la rețeaua națională de transport al gazelor operată de Transgaz. Obiectivul este eliminarea tarifului de distribuție din costuri. Compania este principalul furnizor de agent termic pentru încălzirea centralizată din Capitală și unul dintre cei mai importanți producători români de electricitate pe gaze.

Bucureștiul caută finanțare pentru transport și pregătește lucrări

BERD analizează acordarea unui împrumut de până la 350 de milioane de euro Municipiului București. Suma ar cofinanța programul de investiții prioritare pentru modernizarea și ecologizarea transportului public, estimat la 1,65 miliarde de euro.

Pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu la patru benzi, Primăria Municipiului București a primit opt oferte de proiectare și execuție. Proiectul include extinderea infrastructurii de tramvai și străpungerea către Bulevardul Barbu Văcărescu, cu un buget estimat la 256,4 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată. Pe artera aglomerată, parcurgerea cu mașina a câtorva sute de metri poate dura până la două ore.

Primăria Sectorului 3 a început procedura publică de contractare a lucrărilor de protecție pentru conducte magistrale de gaze aflate în funcțiune sub 11 străzi. Conductele sunt administrate de Transgaz. Procedura intervine la opt luni de la dosarul penal Negoiță și după trei ani și jumătate de litigiu civil.

Consumul scade pentru Hornbach, dar alte branduri intră pe piață

Vânzările Hornbach în România au scăzut în prima jumătate a anului fiscal. Piața românească a fost singura cu evoluție negativă din grupul german de bricolaj, pe fondul îngrijorărilor privind inflația ridicată și creșterea economică redusă, care afectează cheltuielile de consum.

În veniturile gospodăriilor românești, salariile și celelalte drepturi salariale au o pondere medie de peste două treimi. Pensiile aduc aproximativ 17%, echivalentul a circa 1 leu din fiecare 6 lei, în timp ce veniturile declarate din proprietăți reprezintă o parte infimă la nivelul întregii societăți.

Pe segmentul cosmeticelor și al produselor de lux, trei companii își dezvoltă prezența locală:

Rhode, brandul de cosmetice fondat de top modelul Hailey Rhode Bieber, soția cântărețului Justin Bieber, s-a lansat în România printr-un parteneriat cu Sephora.

Riman, producător sud-coreean de cosmetice premium și una dintre cele mai mari companii de vânzări directe din Coreea de Sud, a intrat în România în cadrul expansiunii internaționale.

Golden Goose pregătește primul magazin din România, în centrul Bucureștiului, lângă Calea Victoriei. Brandul italian de încălțăminte sport de lux este cunoscut pentru pantofii cu aspect uzat, popularizați de celebrități precum Taylor Swift.

În Portugalia, Digi a ajuns la 13 magazine fizice oficiale după inaugurarea primului spațiu din Algarve, la Portimão. Operatorul de telecomunicații își extinde astfel serviciile directe pentru clienți dincolo de standurile comerciale.

Delivery Solutions, compania care operează sub brandul Sameday, a plătit 800.000 de euro lui Radoslav Krumov, fostul șef din Bulgaria, pentru acțiunile deținute la Delivery Solutions International. Tranzacția s-a realizat în interiorul grupului, iar firma ale cărei acțiuni au fost cumpărate furnizează soluții software.

Mărcile chinezești câștigă cotă într-o piață auto în scădere

Înmatriculările de autoturisme din România au înregistrat încă o lună de scădere, mai redusă decât în luna precedentă, în așteptarea mașinilor din programul Rabla. Spre deosebire de luna anterioară, reculul a cuprins și vehiculele comerciale.

Mărcile chinezești au ajuns la 30% din segmentul electric și la 12% din întreaga piață auto, ocupând prima poziție atât la electrice, cât și la hibridele reîncărcabile. Cea mai vândută marcă chinezească a depășit Renault.

Împreună, autoturismele electrice și hibride au trecut de 65% din înmatriculările de mașini noi. Statisticile oficiale grupează însă tehnologiile hibride fără să le separe, România fiind singura țară din Uniunea Europeană fără o evidență clară în acest sens.

Un membru al conducerii Renault Group implicat în deciziile privind producția Dacia a transmis pentru Profit.ro că modelul Hipster poate fi fabricat în China. A fost discutată folosirea fabricii în care este produs Spring.

În mobilitatea urbană, datele Poliției Române analizate de Profit.ro arată 22 de decese în 2.737 de accidente cu trotinete electrice private între 1 martie 2025 și 31 august 2026. Pentru trotinetele închiriate, inclusiv prin Bolt, Lime, Splash și Hoop, bilanțul aceleiași perioade este de două decese în 530 de accidente. Numărul deceselor asociate trotinetelor private este de 11 ori mai mare.

Prima fabrică de inteligență artificială are termen posibil în 2027

RO AI Factory, primul proiect european de infrastructură pentru inteligența artificială construit în România, presupune investiții în echipamente de câteva zeci de milioane de euro.

Proiectul poate deveni complet funcțional până la jumătatea anului 2027, a transmis pentru Profit.ro Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI București).