Șantierul Naval Mangalia intră oficial în procedură de faliment. Decizia a fost luată în adunarea creditorilor, unde planul de reorganizare a fost respins, iar votul decisiv a aparținut companiei Damen, care deține nu mai puțin de 97% din masa credală. Ministrul Economiei, Irinel Dărău, a confirmat marți că situația a ajuns într-un punct critic după ani de degradare financiară.

Votul care a tranșat soarta șantierului

Situația nu a apărut peste noapte. Compania a acumulat dificultăți financiare de-a lungul mai multor ani și a intrat în insolvență, numai că problemele nu au fost corectate la timp. În acest context, creditorii au avut pe masă două variante: un plan de reorganizare, care ar fi presupus identificarea unor investitori și posibile investiții, sau falimentul. Ministrul Irinel Dărău a explicat, cum s-a ajuns aici: „Decizia a fost luată de creditori”.

E drept că votul companiei Damen (principalul creditor al șantierului) a fost cel care a înclinat decisiv balanța, având în vedere ponderea sa covârșitoare.

Ce urmează după decizia de faliment

După votul din adunarea creditorilor, cazul va ajunge în instanță, unde va fi demarată procedura de lichidare. Concret, activele companiei, în special echipamentele din port, vor fi evaluate și ulterior scoase la vânzare pentru a acoperi datoriile.

Iar un detaliu deloc de neglijat este că terenul pe care funcționează șantierul aparține statului român. Acest lucru ar putea stârni interesul unor noi investitori în etapa de lichidare.

Soarta angajaților și salariile restante

Dar ce se întâmplă, până la urmă, cu angajații afectați, care nu și-au mai primit salariile încă din luna decembrie? Guvernul a adoptat deja un pachet de măsuri pentru sprijinirea acestora.

Potrivit ministrului Irinel Dărău, actele normative adoptate permit plata salariilor pentru o perioadă de până la șapte luni, acoperind inclusiv restanțele acumulate. Mai mult, autoritățile încearcă să grăbească plățile, astfel încât o parte dintre bani să ajungă la oameni înainte de Paști, deși plata integrală într-o singură tranșă nu este garantată.