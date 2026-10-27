Gazele europene au atins luni, 26 octombrie 2026, o cotație de 97,64 euro/MWh, cea mai mare din decembrie 2022, însă creșterea pieței angro nu se aplică automat și identic facturilor gospodăriilor din România. Depozitele Uniunii Europene (UE) au intrat în această perioadă la cel mai redus grad de umplere de la începutul înregistrărilor, iar analiștii estimează că ar putea fi necesară reducerea consumului pentru a ajunge la sfârșitul lui martie.

Contractul și acest mecanism temporar contează pentru suma plătită, nu doar cotația europeană.

Prețul facturat în România rezultă din compararea a două valori

Formula reglementată include costul achiziției gazelor, alături de componentele de furnizare și de cele stabilite prin legislație. Componentele sunt.

Scumpirea persistentă pe piețele europene poate majora cheltuielile de achiziție ale furnizorilor. Transmiterea către clienți poate avea însă un calendar diferit, iar efectul poate varia de la un contract la altul.

Exemplul pentru o locuință europeană pornește de la consumul din cinci luni

Contractele TTF pentru livrările din lunile următoare de iarnă se tranzacționează la aproximativ 95 euro/MWh, față de media de aproximativ 36 euro/MWh din iarna trecută. Sunt contracte pentru livrare viitoare, iar diferența dintre aceste niveluri echivalează cu aproximativ 6 eurocenți pentru fiecare kilowatt-oră de gaz.

Într-un calcul orientativ pentru o locuință încălzită cu gaze, cu un consum de aproximativ 10.000 kWh între noiembrie și martie, această diferență ar adăuga aproximativ 600 euro numai la costul energiei. Calculul nu include celelalte componente ale facturii.

Exemplul ilustrează diferența de cost dintre două niveluri ale pieței angro, fără să reprezinte o prognoză de majorare a facturii unei gospodării din România. Prețurile fixe, tarifele reglementate și sprijinul guvernamental pot amâna sau atenua transmiterea scumpirilor, în funcție de țară și de contract.

Prețurile casnice crescuseră deja în capitalele UE: media era de 11,9 eurocenți/kWh la începutul lui septembrie, cu 12% peste nivelul din februarie. Datele provin din indicele prețurilor energiei pentru gospodării (HEPI), realizat de Energie-Control Austria, MEKH și VaasaETT.

Lipsa gazelor din Qatar accentuează concurența pentru livrări

Contractul olandez TTF, reperul european pentru prețul gazelor, era la aproximativ 28 euro/MWh la începutul lui ianuarie 2026. Luni se situa în jurul a 96 euro/MWh, după maximul atins temporar în cursul tranzacțiilor. Nivelul rămâne sub vârful din august 2022, când cotația depășise 340 euro/MWh.

Războiul cu Iranul și închiderea Strâmtorii Hormuz au întrerupt accesul Europei la gazele din Qatar. Potrivit centrului de cercetare Bruegel, gazul natural lichefiat (GNL) din Orientul Mijlociu reprezenta aproximativ 8% din importurile europene de GNL în 2025. Înlocuirea transporturilor lipsă presupune concurență cu cumpărătorii asiatici pentru cantitățile disponibile.

O altă sursă de aprovizionare urmează să fie eliminată: importurile de GNL din Rusia vor fi interzise complet de UE din ianuarie 2027. Acestea reprezentau încă aproximativ o cincime din importurile europene de GNL în trimestrul al doilea, potrivit Bruegel.

Depozitele au încetat să acumuleze gaze înainte de noiembrie

Gradul de umplere a depozitelor UE era de 74,6% la 24 octombrie 2026, față de 82,9% cu un an înainte și 98,5% în 2023, arată datele Bruegel. Institutul pentru Economia Energiei și Analiză Financiară (IEEFA) consideră că acesta este minimul pentru perioada respectivă de la începutul înregistrărilor, în 2011.

Lipsa livrărilor din Qatar a limitat refacerea rezervelor în timpul verii. În săptămâna încheiată la 24 octombrie, modificările zilnice ale stocurilor europene au fost aproape nule, iar unele țări începuseră deja să consume din rezervele pentru iarnă.

În Austria, gradul de umplere a coborât de la 69,3% la mijlocul lui octombrie la 67,2%, comparativ cu 84% cu un an înainte.

„Producția eoliană și temperaturile vor determina cât de strânsă va fi aprovizionarea cu gaze a Europei în această iarnă și cât de mult vor crește prețurile”, a explicat Ana Maria Jaller-Makarewicz, analist principal pentru energia europeană la IEEFA, într-o declarație despre aprovizionarea din această iarnă, în traducere.

Compania de cercetare energetică Wood Mackenzie estimează că depozitele europene vor mai fi pline în proporție de aproximativ 17%-20% la sfârșitul lui martie, cu câteva puncte procentuale sub prognoza sa anterioară.

Scenariul presupune o iarnă normală, încheierea conflictului din Orientul Mijlociu până la sfârșitul acestui an și revenirea Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite la producția obișnuită de GNL la începutul lui 2027.

„Dacă va fi o iarnă rece — ceea ce nu reprezintă scenariul consensual din cauza El Niño — nivelul stocurilor ar putea fi și mai scăzut”, a avertizat Tom Marzec-Manser, director pentru gaz european și GNL la Wood Mackenzie, într-o declarație privind riscurile prognozei, în traducere.

În acel scenariu, prețurile ar crește suplimentar, pe măsură ce Europa ar oferi mai mult decât cumpărătorii asiatici pentru transporturile disponibile, a explicat el. Rezervele foarte reduse la ieșirea din iarnă ar impune apoi o refacere mai amplă în vara următoare, cu o nouă presiune asupra prețurilor.

Reducerea consumului este inclusă în scenariul pentru această iarnă

Calculul IEEFA indică un posibil necesar de reducere a consumului european de gaze cu aproximativ 7% față de iarna trecută. Estimarea include interdicția importurilor de GNL rusesc din ianuarie 2027, a precizat Jaller-Makarewicz, referindu-se la studiul institutului publicat în octombrie.

„Reducerea cererii rămâne cea mai importantă pârghie pe care Europa o poate controla”, a subliniat analista, în traducere.

Prețurile ridicate îi pot determina deja pe unii utilizatori să consume mai puțin, în evaluarea sa. Pentru gospodării, aceasta indică trei măsuri:

Reducerea temperaturii termostatului cu un grad, care ar putea economisi până la 10% din factura la energie.

Scăderea temperaturii apei calde.

Etanșarea locuințelor pentru limitarea pierderilor de căldură.

Analista propune un cadru european comun pentru reducerea cererii, care să permită fiecărui stat să adapteze măsurile la propria piață de gaze.

Pe termen mai lung, proiectele regenerabile, sistemele de stocare în baterii și modernizarea rețelelor reduc dependența de gaze, în evaluarea sa. Cererea UE a scăzut cu 17,7% între 2021 și 2025, reducere pe care o consideră un sprijin important împotriva deficitului de aprovizionare.

Reechilibrarea pieței globale ar putea dura până în 2028

„Chiar presupunând că acest conflict se încheie până la sfârșitul anului și că producătorii din Orientul Mijlociu încep să-și reia operațiunile de GNL la începutul anului viitor, considerăm în continuare că va dura până în toamna lui 2028 pentru ca piața globală de GNL să revină la echilibru”, a estimat Marzec-Manser, în traducere.

„Aceasta înseamnă că prețurile angro ale gazelor vor rămâne ridicate în Europa în mare parte din această perioadă”, a adăugat directorul Wood Mackenzie, în traducere.