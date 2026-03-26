Parlamentarii germani au aprobat joi o serie de măsuri menite să controleze prețurile la combustibili, care au explodat în urma războiului din Iran. Cea mai drastică decizie limitează benzinăriile la o singură majorare de preț pe zi, într-un context în care carburanții au depășit deja pragul de 2 euro pe litru încă din a doua parte a lunii februarie.

O singură scumpire pe zi, la prânz

Începând cu luna aprilie, regulile se schimbă radical în Germania. Stațiile de benzină vor avea voie să majoreze prețurile o singură dată pe zi, fix la ora 12:00 (11:00 GMT). În schimb, le vor putea reduce oricând doresc. Scopul declarat este de a face prețurile mai previzibile și, clar, mai ușor de comparat pentru consumatori.

Dar nu e tot. Guvernul condus de Friedrich Merz întărește și regulile antitrust, forțând companiile petroliere să justifice fiecare scumpire și oferind autorităților puterea de a interveni rapid dacă apar abuzuri.

Amenzile pot ajunge la o sută de mii de euro.

Măsurile vor fi evaluate după un an de la intrarea în vigoare, deși chiar oficialii germani recunosc că s-ar putea să nu fie suficiente pentru a readuce prețurile la un nivel rezonabil.

Soluții suplimentare pe masa guvernului

Coaliția de guvernare condusă de cancelarul Friedrich Merz discută deja și alte măsuri suplimentare. Pe listă se află reducerea temporară a taxei pe energie, majorarea compensației pentru navetiști și chiar plafonarea prețurilor la benzină și motorină. Se analizează și reduceri pentru taxele de drum ale camioanelor, dar și o posibilă taxă pe profiturile excesive obținute de companiile petroliere în contextul războiului (o idee tot mai populară în Europa). Toate acestea vin pe fondul unei prognoze de inflație de aproape 3% pentru acest an, peste estimarea anterioară de 2%.

Cum reacționează restul Europei

În restul continentului, răspunsurile la criză sunt extrem de variate. Spania, de pildă, a adoptat un pachet masiv de 5 miliarde de euro, care se bazează pe scăderea TVA la energie de la 21% la 10% și pe plafonarea unor prețuri, măsuri valabile până la jumătatea anului 2026. Italienii au ales să folosească veniturile suplimentare din TVA pentru a compensa consumatorii și pentru a sancționa companiile care profită de situație.

Portugalia a reacționat printr-o reducere temporară a taxei pe motorină, activată automat după ce prețurile au depășit un anumit prag. Iar Franța a mizat mai mult pe demersuri diplomatice, deși compania Total Energies a anunțat voluntar o plafonare a prețurilor pentru o perioadă limitată. V-ați fi așteptat la atâtea abordări diferite?

Măsuri dure în Ungaria, Polonia și Slovacia

Numai că alte state au ales măsuri și mai dure. Austria, de exemplu, limitează creșterile de preț la maximum trei pe săptămână. Ungaria a impus un plafon fix pentru carburanți, aplicabil însă doar șoferilor cu mașini înmatriculate local. În Polonia, guvernul condus de Donald Tusk a optat pentru o combinație de reduceri de TVA și accize, dar și pentru introducerea unor prețuri maxime stabilite zilnic de autorități.

Poate cea mai controversată măsură vine din Slovacia. Acolo, guvernul a stabilit ca șoferii din străinătate să plătească 2,012 euro pe litrul de motorină. Cum vine asta? E drept că prețul este cu aproximativ 30% mai mare față de cel plătit de localnici, o decizie luată în ciuda avertizărilor venite din partea Comisiei Europene, care susține că măsura este ilegală.