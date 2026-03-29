Analiștii gigantului american Citi anticipează o inflație care va oscila în România în jurul a 9,5% în primul semestru al acestui an. Principala cauză? Prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu și creșterea prețului petrolului, care se apropie de 100 de dolari pe baril, amplifică riscurile unei inflații mai mari și reduc spațiul de relaxare a condițiilor monetare.

Prognoze revizuite în creştere

Din cauza tensiunilor geopolitice și a scumpirii bruște a petrolului și gazelor naturale, în urma atacului SUA asupra Iranului, unele bănci au și început să majoreze prognozele pentru inflația din acest an. Lucrurile stau, pe bune, mai complicat decât părea acum câteva luni. Iar riscul unei relaxări monetare mai reduse este tot mai prezent, și nu doar în România.

Înainte de izbucnirea conflictului, chiar Banca Națională a României majorase prognoza de inflație pentru acest an, de la 3,7% până la 3,9%.

Impactul direct al petrolului de 100 de dolari

Dar de ce este România atât de expusă? Un preț al petrolului care se învârte în jurul pragului de 100 de dolari pe baril aduce cu sine riscuri imediate de creștere a inflației prin prețurile la pompă. Analiștii pe regiune de la Citi explică foarte clar mecanismul într-un raport recent.

„Inflaţia din România este deosebit de sensibilă la fluctuaţiile preţurilor petrolului din cauza ponderii mari a combustibilului în coşul său de preţuri IPC. Acest impact direct este amplificat de efecte indirecte semnificative, deoarece analiza noastră arată o transmitere puternică a costurilor mai mari ale energiei asupra altor preţuri, în special pentru alimente”.

Efectele indirecte sunt, așadar, problema reală.

Cifrele care îngrijorează BNR

Incertitudinea persistentă privind prețurile combustibililor stă la baza prognozei Citi de 9,5% pentru prima jumătate a anului. V-ați gândit cum se compară asta cu cifrele recente? Ei bine, în luna februarie, inflația s-a menținut deja la un nivel ridicat, de 9,3% față de anul precedent, în condițiile în care și inflația serviciilor a fost una ridicată.

Numai că prognoza BNR, de 3,9% pentru final de an, pare acum extrem de optimistă (e drept că a fost realizată înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu). cum va reacționa banca centrală în fața acestor noi presiuni inflaționiste care par să nu se mai termine.