India plănuiește să lanseze un program de garanții suverane de credit în valoare de 26,7 miliarde de dolari. Măsura vizează sprijinirea companiilor, în special a firmelor mici, afectate de criza din Orientul Mijlociu, pe fondul războiului dintre Israel și Iran.

Un colac de salvare pentru economie

Afaceri din sectoare cheie, precum cel textil și al producției de sticlă, au fost lovite direct de perturbările lanțurilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Dar problemele sunt mai adânci. India, al treilea cel mai mare importator de petrol din lume, se confruntă simultan cu riscul creșterii inflației și cu o încetinire a ritmului de creștere economică. Până la urmă, cum altfel să reacționezi când stabilitatea regională e sub semnul întrebării?

Cum va funcționa schema de garantare

Guvernul are în plan să ofere garanții suverane pe o perioadă de patru ani băncilor care acordă împrumuturi companiilor aflate în dificultate. Schema este similară cu cea implementată în timpul pandemiei de Covid-19. Și costurile nu sunt deloc mici. Vorbim de un efort bugetar estimat între 17.000 și 18.000 de miliarde de rupii (echivalentul a 1,83 – 1,94 miliarde de dolari).

Pe bune, ce înseamnă asta pentru un antreprenor? Concret, statul indian va oferi o garanție de aproximativ 90% pentru credite de până la 100 de milioane de rupii, adică 10,75 milioane de dolari, în cazul în care debitorii intră în incapacitate de plată din cauza crizei.

Un model testat în pandemie

Nu este prima dată când India recurge la o astfel de măsură. O strategie similară a fost aplicată și în 2020. Atunci, guvernul a oferit garanții de credit pentru a sprijini creditarea bancară către companii, inclusiv firme din turism și călătorii, care au fost printre cele mai afectate de pandemia de Covid-19. Scopul a fost să le ajute să-și reia operațiunile și să-și plătească datoriile.

Acum, istoria pare să se repete.

Mecanismul de atunci, gândit pentru a debloca lichidități și a menține afacerile pe linia de plutire, servește drept model pentru actuala intervenție, adaptată însă la un șoc geopolitic, nu unul sanitar.