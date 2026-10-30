Guvernul a aprobat pe 30 octombrie prima rectificare bugetară din 2026. Transferul către bugetul pensiilor crește cu 3,47 miliarde de lei, iar fondul asigurărilor de sănătate primește 3,22 miliarde de lei în plus, potrivit Ministerului Finanțelor.

Banii pentru pensii sunt destinați acoperirii plăților până la sfârșitul anului. Rectificarea nu anunță o creștere a pensiei fiecărei persoane și nici o plată directă către pacienți. În sănătate, fondurile merg în principal către furnizorii de tratamente și servicii.

Cât primește fiecare domeniu

Destinația Sumă aprobată în plus, milioane lei Fondul asigurărilor de sănătate 3.220 Ministerul Sănătății 774 Transfer către bugetul pensiilor 3.470 Bugetul Ministerului Muncii, creștere netă 3.320 Pensii plătite prin Ministerul Afacerilor Interne în decembrie 550 Bugete locale 2.808,4

Din suplimentul fondului de sănătate, 3,20 miliarde de lei sunt pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale, inclusiv cele din spitale și din programele naționale. Separat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate folosi aproximativ 3,9 miliarde de lei din bugetul deja aprobat, bani care nu sunt adăugați prin această rectificare. Limita pentru contractele prin care sunt plătite anumite tratamente negociate este stabilită la 9,1 miliarde de lei.

Pensionarii și pacienții nu trebuie să depună o cerere nouă pentru aceste sume. O problemă legată de plata pensiei se verifică la casa teritorială de pensii; pentru accesul la un serviciu medical, persoana se adresează medicului sau furnizorului medical.

Primăriile primesc bani pentru facturile restante

Din cele 2.808,4 milioane de lei alocate în plus bugetelor locale, 2 miliarde de lei sunt pentru datorii neachitate către furnizori. Sunt vizate restanțele înregistrate la 30 septembrie 2026 de primării, instituții finanțate local și spitale din rețeaua lor. Intră în acest mecanism și furnizorii de căldură sau operatorii de transport public.

Primăria își achită datoria către furnizor, iar furnizorul folosește suma pentru a-și stinge datoria fiscală. Pot fi acoperite și obligații fiscale restante ale autorității locale. Pentru folosirea banilor sunt necesare certificatele de atestare fiscală și acordurile dintre părți. După intrarea în vigoare a rectificării bugetului de stat, legea finanțelor publice locale permite aprobarea rectificărilor bugetelor locale în termen de 30 de zile.

Ținta de deficit rămâne aceeași

Ministerul Finanțelor spune că a redistribuit sumele estimate că nu vor fi cheltuite în 2026 și a revizuit estimarea veniturilor pe baza încasărilor efective. Bugetul prezentat pentru investițiile publice este de circa 169 de miliarde de lei. Suma depășește 8% din produsul intern brut, adică valoarea bunurilor și serviciilor produse în țară.

Ținta de deficit pentru întregul an rămâne 6,2% din produsul intern brut. Deficitul înseamnă diferența dintre cheltuielile și veniturile statului. După primele nouă luni din 2026, această diferență era de 3,81% din produsul intern brut, față de 5,31% în aceleași luni din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor.

Proiectul rectificării fusese prezentat pe 29 octombrie. Urmează repartizarea sumelor către bugetele locale și aprobarea modificărilor în bugetele acestora.