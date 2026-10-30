Stabilitatea piețelor financiare este importantă pentru fiecare dintre noi, fie că vorbim despre economiile pentru pensie, despre asigurările care ne protejează bunurile și familiile sau despre investițiile prin care companiile își finanțează dezvoltarea.

Cel mai recent Raport privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, arată că aceste piețe își mențin, în ansamblu, stabilitatea, în pofida unui context economic internațional marcat de incertitudini și de presiuni asupra costurilor și investițiilor.

Datele din prima jumătate a anului 2026 evidențiază câteva evoluții importante.

Piața asigurărilor a continuat să crească, ajungând la un volum de 14,2 miliarde de lei, cu 15% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Asigurările de viață au avut un avans de 19%, evoluție care arată o dezvoltare a acestui segment, chiar dacă asigurările auto continuă să domine piața.

În sistemul pensiilor private, economiile administrate au ajuns la 246,2 miliarde de lei, pentru aproximativ 9,64 milioane de participanți. Este o dimensiune care confirmă rolul tot mai important al pensiilor private în economia României și responsabilitatea pe care o avem pentru supravegherea administrării acestor economii.

În ceea ce privește piața de capital, analizele raportului nu au identificat, la finalul primului semestru, un risc major activ care să amenințe stabilitatea întregii piețe. Interconectarea tot mai puternică a piețelor europene ne arată însă cât de repede se pot transmite efectele unor evoluții economice internaționale.

Aceste rezultate sunt încurajatoare, dar există și aspecte care necesită atenție. Concentrarea activității în anumite segmente ale pieței, schimbările economice internaționale și riscurile asociate securității digitale rămân în atenția noastră.

Prioritatea noastră rămâne identificarea din timp a vulnerabilităților și consolidarea capacității piețelor financiare de a face față unor evoluții economice dificile. Printr-o supraveghere atentă și prin măsuri adaptate realităților pieței, urmărim să protejăm interesele consumatorilor și ale investitorilor și să contribuim la menținerea unui sistem financiar stabil și transparent.

Încrederea oamenilor în sistemul financiar se construiește prin rezultate, prin reguli respectate și prin capacitatea instituțiilor de a acționa responsabil.

Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare poate fi consultat pe site-ul instituției.