Guvernul a aprobat pe 30 octombrie 2026 un proiect de ordonanță cu împrumuturi pentru căldură și măsuri pentru plata facturilor restante, a anunțat Ministerul Finanțelor. Împrumuturile sunt destinate localităților și operatorilor care asigură încălzirea prin sistemul centralizat, nu locatarilor, iar anunțul nu stabilește un tarif nou pentru facturile acestora.

Scopul este ca operatorii să poată cumpăra combustibil pentru iarna 2026-2027 și să continue furnizarea căldurii. Măsurile mai privesc plata unor lucrări deja făcute și finanțarea serviciilor publice. În aceeași zi, proiectul era înscris pentru avizare la Consiliul Economic și Social. Aplicarea ordonanței depinde de publicarea ei.

Cine poate împrumuta bani pentru căldură

Ministerul Finanțelor prezintă două căi de finanțare. Operatorii de termoficare pot lua credite de la bănci, garantate de autoritățile locale. Pentru localitățile care nu au acces la credit bancar sunt prevăzute împrumuturi din banii încasați de stat din privatizări. Aceste sume trebuie restituite; nu sunt subvenții noi.

Împrumuturile pot acoperi producerea și livrarea căldurii, inclusiv combustibilul, facturile restante și pierderile operatorilor. Proiectul pus în dezbatere pe 29 octombrie indica un plafon total de 300 de milioane de lei pentru împrumuturile din privatizări, nu câte 300 de milioane pentru fiecare localitate. Potrivit Economedia, banii provin din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Pe această cale puteau cere bani primăriile care operează ele însele un sistem centralizat. Dosarul proiectului nu indică localități beneficiare și nici un efect asupra tarifului plătit de populație.

În proiectul din 29 octombrie, documentele pentru împrumuturile primăriilor urmau să fie trimise electronic până la 31 decembrie 2026. Primăriile puteau garanta creditele operatorilor până la 31 martie 2027. Aceste termene trebuie urmărite în forma publicată a ordonanței înainte de depunerea unei cereri.

Ce se întâmplă cu lucrările și celelalte plăți

Pachetul aprobat prevede mai mult timp pentru verificarea și plata cererilor din PNRR, programul prin care sunt finanțate proiecte din bani europeni. Sumele necesare terminării proiectelor ar urma să fie trecute separat în buget, astfel încât facturile pentru lucrări executate să poată fi plătite. Ministerul mai anunță mutarea unor investiții în spitale în Programul Sănătate 2021-2027 și deblocarea primelor pentru cariera didactică. Nu a anunțat sumele pentru aceste plăți sau lista spitalelor vizate.

Dosarul măsurilor nu precizează cuantumul total al pachetului și nici alocări bugetare distincte pentru facturile restante, PNRR, investițiile spitalicești sau primele didactice.

Ordonanța vizează și noi moduri de vânzare a bunurilor ajunse în proprietatea statului. Separat de această schimbare, ANAF are deja o procedură de licitație pe internet pentru astfel de bunuri.

Ce se schimbă pentru coletele din afara UE

Ministerul Finanțelor mai anunță că, de la 1 noiembrie 2026, nu se va mai plăti taxa logistică de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene care valorează sub 150 de euro. Potrivit proiectului pus în dezbatere, taxa rămâne pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie inclusiv, dar nu ar mai fi datorată pentru cele predate de la 1 noiembrie, după intrarea în vigoare a ordonanței. Ministerul spune că sumele încasate după această dată vor fi restituite integral; proiectul indica un termen de 30 de zile de la livrare.

Ce poate face cititorul

Pentru încălzirea prin sistem centralizat, verifică la primărie sau la operator dacă a fost cerută finanțare și dacă există o decizie locală privind furnizarea căldurii ori tariful.

Pentru un colet din afara UE predat de la 1 noiembrie, păstrează factura, dovada plății și documentul curierului.

Dacă taxa logistică a fost încasată după intrarea în vigoare a eliminării ei, cere în scris restituirea de la cel care a încasat-o. Dacă cererea este refuzată, poate fi sesizată Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.