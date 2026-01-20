Finalul lui 2025 aduce o surpriză pe piața chiriilor. Prețurile au explodat în Craiova. Vorbim de o creștere de 11% la apartamentele cu două camere față de anul trecut. Total altceva se întâmplă în două mari centre universitare, Iași și Constanța, care par blocate în timp, cu tarife neschimbate față de decembrie 2024. Potrivit HotNews.

Deși pare o perioadă de acalmie, cifrele spun altă poveste. Realitățile diferă masiv de la un oraș la altul. O analiză a platformei Storia, preluată de HotNews.ro, arată o stabilitate generală, dar cu creșteri serioase în sudul și vestul țării. Iar chiriașii sunt mai precauți. „Datele noastre arată că, în decembrie 2025, contactările dintre chiriași și proprietari au fost cu 2% mai reduse față de anul trecut, în timp ce numărul vizualizărilor de apartamente a crescut cu 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Capitala, o piață a contrastelor: prăpastie de 600 de euro între sectoare

Bucureștiul e o lume aparte. Prețurile se schimbă radical de la o zonă la alta, iar prăpastia dintre cel mai scump și cel mai ieftin sector este imensă. Vrei trei camere în Sectorul 1? Prețul mediu este 1.100 de euro. O sumă colosală.

La polul opus, Sectorul 6 rămâne cel mai prietenos cu buzunarul: 599 de euro pentru un apartament similar. Asta înseamnă o diferență de aproape 500 de euro. Sectorul 1 domină la toate capitolele, cerând 469 de euro pentru o garsonieră și 680 pentru două camere. Creșteri anuale s-au simțit mai ales în Sectoarele 3 și 5 la garsoniere, dar și în Sectorul 2, unde un apartament cu două camere s-a scumpit cu 4% într-un singur an și a atins pragul de 675 de euro.

Cluj-Napoca, campionul prețurilor, dar cu o scădere neașteptată

Nimic nou. Cluj-Napoca nu cedează titlul de cel mai scump oraș din țară. O garsonieră te costă 400 de euro. Un apartament cu două camere urcă la 560 de euro. Pentru trei camere, proprietarii cer în medie 749 de euro. Surprinzător sau nu, există și o veste bună pentru cine caută chirie aici.

Prețurile la apartamentele cu două camere chiar au scăzut. O ieftinire de 7% față de decembrie 2024. Este o ajustare binevenită într-o piață care fierbea. În rest, tarifele la garsoniere și la apartamentele cu trei camere au rămas la fel ca anul trecut, ceea ce ar putea semnala o plafonare.

Sudul și vestul țării, motoarele creșterii. Unde au înghețat tarifele

Cele mai interesante mișcări nu sunt în marile hub-uri economice. Craiova a înregistrat cel mai mare salt anual. Aici, un apartament cu două camere costă acum cu 11% mai mult, ajungând la o medie de 445 de euro. Nici Timișoara nu se lasă mai prejos, cu scumpiri de 10% la garsoniere (300 de euro) și 6% la două camere (450 de euro).

În toată această agitație, două orașe parcă sunt pe altă planetă. Constanța și Iași. Sunt singurele centre urbane mari unde prețurile au înghețat complet. Nicio modificare în ultimul an, nicio modificare față de luna trecută. La malul mării, o garsonieră e 350 de euro, iar un apartament cu două camere 500 de euro. În capitala Moldovei, tarifele stau la 350 de euro pentru garsoniere și 450 de euro pentru două camere.

Arad, cel mai ieftin oraș. Brașovul și Sibiul, pe un trend de scădere

Cine are buget limitat se poate uita spre vest. Aradul rămâne, de departe, cel mai ieftin oraș din analiză. O garsonieră se închiriază cu numai 220 de euro. Un apartament cu trei camere costă 450 de euro. Adică mai puțin decât o garsonieră în Sectorul 1 din Capitală. Ce înseamnă asta? O alternativă cât se poate de reală.

Corecții de preț, dar în minus, au apărut și în alte orașe. Brașovul a văzut ieftiniri de 7% la apartamentele cu două și trei camere. La Sibiu, scăderile au fost mai mici, de 6% la garsoniere și 5% la trei camere. Până și Oradea a avut mici variații pe minus, semn că piața începe să se calmeze după o perioadă de creșteri nebune.