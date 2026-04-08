Premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri cinci direcții strategice menite să crească producția de energie electrică a României. Planul, care include atât măsuri pe termen scurt, cât și pe termen mediu, vizează eliminarea investitorilor speculativi de pe piață și eficientizarea companiilor de stat. Scopul final este clar: „E nevoie să ne creștem capacitățile de producție de energie electrică”, a declarat Bolojan, adăugând că noile măsuri, „împreună cu reglementările, trebuie să ne conducă la prețuri mai mici”.

Avize de 70.000 MW blocheaza piata

Una dintre cele mai mari probleme identificate este blocajul creat de avizele de racordare speculative. lucrurile stau destul de prost. „Ca să livrezi energie, trebuie să ai acces la rețele. Am emis avize tehnice de racordare de 70.000 MW”, a explicat premierul. Dar cum s-a ajuns aici? Simplu. „Am avut reglementări permisive, nu am avut garanții”, a continuat acesta. Consecința directă este că „investițiile speculative blochează accesul investitorilor serioși”.

Efectele nu se opresc aici. „Sunt și efecte colaterale: zeci de mii de hectare scoase din circuitul agricol.”

Soluția propusă este dură și inspirată din modelul spaniol, unde „fenomenul speculativ este eliminat”. Planul include înăsprirea regulamentelor, impunerea de termene ferme și creșterea garanțiilor, chiar dacă majorarea de la 5% la 20% este considerată „mică”. Pana la urma, regula e simplă: „Dacă nu se respectă termenele, cei care au depus garanția o vor pierde în favoarea statului”. Guvernul va înainta propunerile către ANRE, cu termen de publicare a noului regulament până la finalul acestei luni.

„Se vor elibera rețelele noastre.”

Companiile de stat luate la tinta

O altă direcție strategică vizează direct companiile de stat, care „au un rol necesar în producţia de energie din România”. Problema identificată de premier este lipsa de performanță și, nu de puține ori, numirile politice. „Dacă facem o analiză de ansamblu, constatăm că un grup de firme de consultanță au organizat concursuri și au câștigat oameni cu conexiuni în zona politică”, a punctat Bolojan.

Iar exemplele concrete nu lipsesc. Premierul este convins că „dacă la Combinatul Oltenia erau indicatori de performanță clari, sunt convins că managerii de acolo ar fi fost mai determinați să termine investițiile la timp”. Aceeași logică se aplică și la grupul energetic de la Iernut sau la Hidroelectrica. Soluția propusă este tranșantă: „Trebuie să audităm toate contractele de mandat, să evaluăm toți indicatorii de performanță, să îi revizuim, să introducem indicatori clari.” Concluzia este fără echivoc: „Dacă vor performa, felicitări, foarte bine. Dacă nu, atunci trebuie înlocuiți, pentru că altfel marile racordări vor fi întârziate sau pierdute.”

Stocare, investitii si o piata mai stabila

Celelalte trei direcții strategice completează tabloul unui sector energetic reformat. O prioritate este reducerea distorsiunilor de pe piață, care influențează prețul final. „Piaţa de energie influenţează cu câteva procente bune preţurile finale la consumatori”, a explicat premierul. Se dorește reducerea volatilității prin scăderea cantităților tranzacționate pe piețele zilnice și extinderea contractelor pe termen lung.

Apoi, se pune accent pe creșterea capacităților de stocare. V-ați gândit vreodată de ce e nevoie de stocare? „Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian şi pe bază de fotovoltaic, şi, dacă anii trecuţi am avut anii acestor două investiţii, ar trebui să avem anii stocării în următorii ani”, a precizat Bolojan, menționând că proiectele vor fi susținute prin PNRR și Fondul de Modernizare.

este vizat sprijinul pentru investițiile strategice. Aici intră proiecte mari, de la interconexiuni transfrontaliere la investiții majore în producție (care reprezintă cel puțin 10% din total), dar și simplificarea proceselor de autorizare și expropriere. Pentru toate acestea, premierul a subliniat că este nevoie de unitate: „Avem nevoie de sprijn guvernamental, parlamentar”.