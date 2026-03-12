Ilie Bolojan anunță că voucherele pentru pensionari au atins limita de 17%

Premierul Ilie Bolojan a tranșat joi seara soarta voucherelor pentru pensionari. După adoptarea bugetului pentru 2026, șeful Guvernului a anunțat că nu mai pot fi operate creșteri la aceste ajutoare, deoarece România a atins deja o pondere de aproximativ 17% din programul finanțat prin Fondul Social European. Toate sumele necesare sunt deja prinse în bugetul de stat.

Amendamentele la buget, o normalitate cu limite

Apariția unor amendamente în dezbaterile parlamentare este un lucru firesc. Premierul Ilie Bolojan a avertizat însă că modificările nu trebuie să ducă la dezechilibre bugetare majore, pentru a nu repeta greșelile din anii precedenți. Șeful Executivului a subliniat că sprijinul pentru vârstnici este deja asigurat prin bugetul de stat, mai ales pentru acele cheltuieli care nu mai pot fi acoperite din fonduri europene, spre deosebire de anul trecut.

„În mod normal, în timpul dezbaterilor parlamentare apar amendamente. Cum s-a întâmplat în fiecare an, parlamentarii vor veni cu propuneri de modificare. Acestea, dacă sunt într-o anvelopă rezonabilă, nu creează probleme majore la buget. Dacă se creează dezechilibre majore, nu facem decât repetăm greșeală din anii trecuți. Fiecare partid poate să facă propunerile pe care le crede de cuviință. Așa cum știți, prin proiectul de buget, sumele care sunt dedicate pentru sprijinul vârstnicilor noștri, care nu puteau fi asigurate din fonduri europene cum s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, au fost prinse în bugetul de stat. Pentru alte propuneri, care țin de alte forme de sprijin cu caracter social, există o disponibilitate din fondul social european. Pot fi găsite soluții pentru ca aceste servicii sociale să fie asigurate din fonduri europene. Unde nu se poate, am alocat direct din buget. Sunt acoperite toate cheltuielile Ministerului Muncii pentru proiectele în vigoare”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Disputa pe pachetul social de 3,4 miliarde lei

O temă fierbinte în coaliție rămâne solicitarea Partidului Social Democrat. Social-democrații au cerut alocarea a 3,4 miliarde de lei pentru un pachet de măsuri sociale, în condițiile în care proiectul de buget a prevăzut doar 1,7 miliarde de lei. A fost oare discutat acest deficit cu șefa Comisiei Europene? Întrebat direct dacă Ursula von der Leyen a confirmat că pachetul de solidaritate cerut de PSD nu poate fi acoperit din fonduri europene, așa cum susține Ministrul Muncii, premierul a fost tranșant.

Răspunsul său a fost scurt și la obiect: „La discuțiile cu doamna Ursula von der Leyen nu s-a discutat pachetul de solidaritate.”

Fondurile europene și linia roșie a voucherelor

A clarificat premierul că subiectul fondurilor europene a fost abordat, dar nu cu președinta Comisiei, ci cu comisarul european Roxana Mînzatu. Aici s-a atins punctul sensibil. Pe componenta de vouchere pentru pensionari, lucrurile stau puțin diferit față de alte măsuri sociale, existând o limită clară care a fost deja atinsă de țara noastră. asa ca, spațiul de manevră este practic inexistent.

Confruntat cu insistența jurnaliștilor, Bolojan a explicat exact care este situația. „Fondul social european a fost discutat cu doamna comisar Mînzatu. Pe componenta de vouchere pentru pensionari, unde România a ajuns la o pondere de 17% din programul nostru, nu mai pot exista creșteri. Toată suma este prinsă în buget”, a conchis premierul.

Decizia Guvernului de a plafona utilizarea fondurilor europene pentru voucherele destinate vârstnicilor stabilește un precedent important pentru anul 2026. orice sprijin suplimentar pe această linie va trebui acoperit integral de la bugetul de stat. Acest lucru subliniază constrângerile fiscale actuale și mută presiunea pe resursele naționale, deschizând calea unor noi negocieri politice tensionate în interiorul coaliției de guvernare.