Inflația a explodat cu aproape un punct procentual într-o singură lună, arată cele mai recente date ale Indicelui Prețurilor de Consum. Rata anuală a ajuns la 3,3% în martie, în creștere de la 2,4% în februarie, marcând cea mai mare creștere lunară din 2022 și cel mai ridicat nivel anual din aprilie 2024. Impactul se simte direct la pompă și la raft.

Explozia prețurilor la energie

Principalul vinovat? Energia. Prețurile la energie au urcat cu 10,9% într-o singură lună, o creștere alimentată în mare parte de costurile asociate războiului din Iran. Benzina a condus detașat toate categoriile, cu o scumpire de 21,2%, cel mai abrupt salt lunar din 1967 încoace.

Inflația de bază, sub așteptări

Dar lucrurile stau puțin diferit când scoatem din calcul elementele volatile. Economiștii au fost, e drept, consolați de faptul că explozia prețurilor la energie nu s-a propagat mai mult în alte categorii. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a crescut cu doar 0,2% de la o lună la alta, cu o creștere de 2,6% de la an la an, ușor sub așteptări. Jeffrey Roach, economist șef la LPL Financial, a scris într-o notă: „Traiectoria este încurajatoare aici și nu ar trebui trecută cu vederea.”

Cafeaua, mai scumpă cu peste 30%

V-ați gândit vreodată cât de mult s-a scumpit cafeaua de dimineață? Prețul mediu de vânzare al cafelei măcinate prăjite a explodat cu 30,5% de la an la an, ajungând la 9,46 dolari pe livră (aproximativ 450g). Această creștere este determinată de un tarif de 40% la importurile din Brazilia și de costurile de transport care au crescut vertiginos, în contextul în care Strâmtoarea Ormuz a rămas în mare parte inaccesibilă navelor.

Băuturile nealcoolice în general (categorie ce include cafea, ceai și sucuri) s-au scumpit cu 5,6% anual. Și nu e doar atât. Biletele de avion, îmbrăcămintea, mobilierul de uz casnic și vehiculele noi s-au scumpit și ele, în timp ce tutunul (8%) și serviciile spitalicești (7,1%) înregistrau deja creșteri mari. În schimb, prețurile la alimente au rămas în general stabile, iar serviciile medicale, produsele de îngrijire personală și mașinile second-hand chiar s-au ieftinit.

Economiștii sunt însă prudenți.

Avertismentul economiștilor

Mai mulți experți au avertizat să nu ne entuziasmăm prea tare. John Kerschner, șeful global al produselor securitizate la Janus Henderson Investors, a avertizat într-o notă: „Având în vedere creșterea prețurilor la motorină, este doar o chestiune de timp până când acestea se vor resimți și vor afecta componentele din aval, cum ar fi alimentele.”

Iar Jamie Cox, managing partner la Harris Financial Group, a subliniat că efectul inflației de bază asupra „creșterii salariului real va suporta întreaga povară în aprilie.” Acesta a adăugat: „Deși mă bucur să văd că efectele sunt mai mici decât se aștepta în martie, efectele din aprilie sunt acum mai probabil să fie mai rele.”