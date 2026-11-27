Înalta Curte, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii au comunicat Ministerului Finanțelor că au nevoie de 12,79 miliarde de lei în 2026 pentru plata unor restanțe stabilite prin hotărâri judecătorești. Suma apasă asupra bugetului statului, dar raportarea ei nu schimbă direct taxele, salariile sau pensiile populației.

Ministerul Finanțelor arată că totalul sumelor stabilite prin hotărâri care pot fi puse în executare, raportat în noiembrie 2026 pentru Înalta Curte și Ministerul Public, este de 20,55 miliarde de lei. Necesarul comunicat pentru 2026 și acest total nu sunt două datorii care se adună.

Cât s-a cerut pentru plata restanțelor în 2026

Din cele 12,79 miliarde de lei comunicate pentru 2026, 10,03 miliarde revin Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța supremă condusă de Lia Savonea. Ministerul Public, din care fac parte parchetele, a indicat 2,68 miliarde de lei, iar Consiliul Superior al Magistraturii, 0,08 miliarde de lei. Împreună, aceste sume reprezintă 0,62% din produsul intern brut, potrivit raportului Ministerului Finanțelor citat de G4Media.

Din totalul de 20,55 miliarde de lei, Înaltei Curți îi revin 15,60 miliarde, iar Ministerului Public 4,95 miliarde. Raportul împarte totalul în drepturi salariale de 16,73 miliarde de lei și dobânzi legale pentru plata întârziată de 3,83 miliarde de lei; valorile prezentate sunt rotunjite.

De ce apar și alte sume pentru aceleași plăți

Un alt tablou al Ministerului Finanțelor, pentru 31 octombrie 2026, indică 19,1 miliarde de lei în obligații certe pentru care banii rămași în buget nu ajungeau. În această sumă intrau 15,7 miliarde de lei aferente hotărârilor judecătorești, dintre care 11,1 miliarde pentru Înalta Curte și 3,6 miliarde pentru Ministerul Public, potrivit datelor raportate de Profit.ro. Cele 19,1 miliarde se suprapun parțial cu datoriile din justiție: nu se adună la totalul de 20,55 miliarde.

Nici cele 15,7 miliarde de lei și necesarul de 12,79 miliarde nu sunt prezentate în rapoarte pe aceeași bază de calcul. Raportul pentru 31 octombrie arată că plata tranșelor cuprinse în cele 15,7 miliarde de lei nu era prevăzută pentru 2026 și că modul de stingere urma să fie stabilit printr-un act normativ. Legea bugetului pe 2026 trimite bugetele detaliate ale instituțiilor la o anexă publicată separat; textul legii nu indică o sumă distinctă deja alocată pentru necesarul de 12,79 miliarde de lei.

Ce calendar de plată există deja

Ordonanța de urgență nr. 107/2024, modificată prin Ordonanța nr. 112/2024, stabilește plata în etape pentru o categorie precisă de diferențe salariale: cele calculate folosind valoarea de 605,225 lei prevăzută pentru stabilirea salariilor și neachitate până la 15 noiembrie 2023. Calendarul este de 5% în 2025, 10% în 2026, câte 25% în 2027 și 2028 și 35% în 2029. Sumele se actualizează cu inflația până la plată.

Acest calendar nu trebuie aplicat automat întregului total de 20,55 miliarde de lei. Curtea de Conturi arată că în 2023 au fost emise acte de recalculare a salariilor folosind valoarea de 605,225 lei, fără plafonarea prevăzută de legea salarizării.

Ce obligație are Guvernul acum

O hotărâre pronunțată la 5 mai 2026 și rămasă definitivă la 15 octombrie obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile pentru sumele datorate Înaltei Curți cu termen de plată în 2026, inclusiv prin modificarea bugetului. Hotărârea stabilește că, pentru fiecare zi de întârziere, se aplică o penalitate de 1% și o amendă de 20% din salariul minim brut.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, la 13 octombrie 2026, plângeri privind plata în etape a unor asemenea sume. Decizia privește o eșalonare stabilită prin lege, cu termene și procente clare; nu înlătură hotărârea definitivă privind finanțarea plăților Înaltei Curți. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre discuții pentru eșalonare, nu despre adoptarea unui nou calendar pentru toate restanțele.