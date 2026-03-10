Investiții record de 164 miliarde lei în bugetul pe 2026, peste 8% din PIB

Guvernul mizează pe investiții record în bugetul pentru anul 2026, alocând o sumă totală de aproape 164 de miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din Produsul Intern Brut. Majoritatea covârșitoare a acestor fonduri, aproximativ două treimi, va proveni din surse europene, prin programe precum PNRR și politica de coeziune.

Volumul total al investiţiilor publice se va ridica la aproximativ 163,8 miliarde de lei, o creștere cu 25,6 miliarde de lei față de anul 2025. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, citat de Stirileprotv, această majorare urcă ponderea investițiilor de la 7,2% din PIB în anul precedent la peste 8% în 2026. Fondurile europene reprezintă pilonul central al acestui buget, depășind 110 miliarde de lei.

Fondurile europene, motorul principal al dezvoltării

Bugetul alocat fondurilor europene înregistrează o creștere de peste 40% comparativ cu anul trecut, când suma a fost de 78 de miliarde de lei. Această majorare este susținută prin integrarea finanțărilor din politica de coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și noul instrument SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Din total, circa 6 miliarde de lei reprezintă avansuri pentru proiectele finanțate prin SAFE, un mecanism prin care România poate accesa până în 2030 aproximativ 16,2 miliarde de euro.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au transmis că aceste fonduri vor susține atât programe de înzestrare militară, cât și dezvoltarea infrastructurii militare cu utilizare duală. Printre proiectele strategice de infrastructură de transport vizate se numără cele din zona de est a României, precum Pașcani-Suceava-Siret și Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

PNRR, cursă contra cronometru pentru proiecte majore

Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne o componentă vitală a bugetului pentru 2026. România mai are de atras peste 10 miliarde de euro de la Comisia Europeană, iar multe dintre proiecte se află deja în etape avansate de implementare. Termenul limită pentru finalizarea investițiilor majore este august 2026, vizând proiecte de anvergură precum Autostrada Moldovei, infrastructura spitalicească, dar și investiții în energie, eficiență energetică și mobilitate urbană.

Pentru a limita presiunea asupra datoriei publice, bugetul pe 2026 prioritizează finanțările din granturi în detrimentul celor din împrumuturi. Această strategie a fost posibilă după modificarea PNRR, aprobată în toamna anului trecut, care a permis transferul unor proiecte importante din componenta de împrumut în cea de grant. Ministerul Finanțelor a sprijinit acest transfer pentru Autostrada Moldovei și programele din Valul Renovării.

Structura finanțărilor și mecanismele de flexibilitate

Structura detaliată a fondurilor dedicate investițiilor în 2026 arată o dependență puternică de sursele externe. Finanțările includ:

51,3 miliarde lei din fonduri externe nerambursabile post-aderare (+42% față de 2025)

41,4 miliarde lei din granturi PNRR (+43%)

12 miliarde lei din împrumuturi PNRR (nivel similar cu 2025)

Peste 6 miliarde lei avansuri din împrumuturi SAFE

2,4 miliarde lei pentru programe cu finanțare rambursabilă (+40%)

Aproximativ 50 de miliarde lei pentru programe naționale, inclusiv apărare (nivel similar cu 2025)

Legea bugetului pe 2026 introduce un cadru de flexibilitate bugetară care permite redistribuiri rapide între proiecte finanțate prin UE, PNRR și Fondul pentru modernizare. Actul normativ impune termene stricte pentru raportare, monitorizare în timp real a execuției și corelarea cheltuielilor cu indicatori de performanță. Astfel, implementarea investițiilor va putea fi adaptată rapid în funcție de ritmul de absorbție a fondurilor.

Deficitul bugetar și proiecțiile macroeconomice

Proiectul de buget pentru 2026 este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, adică 127,7 miliarde de lei. Conform documentului publicat de Ministerul Finanțelor, acest nivel ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027. Produsul Intern Brut este estimat să crească cu 1% în 2026, ajungând la o valoare de 2.045 miliarde de lei.