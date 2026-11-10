Dacă lucrezi de acasă sau în regim hibrid folosind calculatorul, ai aceleași drepturi ca salariații de la sediu, iar telemunca trebuie acceptată de tine și trecută în contract. Angajatorul trebuie să asigure echipamentele, dacă nu conveniți altfel, dar legea nu stabilește o sumă pe care să o primești automat pentru internet, curent sau încălzire: ce cheltuieli suportă firma trebuie scris în contract.

Legea nu impune tuturor același număr de zile la birou. Zilele la sediu și locurile din care lucrezi în rest se stabilesc împreună cu angajatorul.

Ai nevoie de acord pentru telemuncă și pentru schimbarea zilelor

Legea nr. 81/2018 se aplică atunci când munca se face regulat, cu ajutorul tehnologiei, într-un loc diferit de cel organizat de angajator. Telemunca se trece în contract la angajare sau într-un act adițional, adică documentul prin care contractul este schimbat ulterior. Angajatorul nu te poate trece în telemuncă fără acordul tău și nu te poate sancționa pentru că refuzi.

Dacă zilele fixe la sediu sau locul de lucru sunt înscrise în contract, schimbarea lor cere, de regulă, un act adițional semnat înainte să se aplice. Excepția este cazul în care legea sau contractul colectiv permite expres altfel. De pildă, dacă actul prevede prezența la sediu lunea și marțea, mutarea zilei de marți pe miercuri ca regulă nouă trebuie trecută în scris înainte de schimbare.

Ce verifici în contractul pentru programul hibrid

Un act adițional trebuie completat cu locurile, programul și condițiile convenite, nu doar cu mențiunea că poți lucra de acasă. Acesta este un model de verificare a clauzelor, cu explicația fiecăreia:

Regimul de lucru: trebuie să scrie expres că lucrezi în telemuncă.

trebuie să scrie expres că lucrezi în telemuncă. Zilele și locurile: se trec zilele sau perioadele la sediu și locul ori locurile din care lucrezi în rest. Așa poți vedea ce anume ar necesita o schimbare a contractului.

se trec zilele sau perioadele la sediu și locul ori locurile din care lucrezi în rest. Așa poți vedea ce anume ar necesita o schimbare a contractului. Programul și controlul: se stabilesc programul, intervalul în care angajatorul îți poate verifica activitatea și felul în care face verificarea.

se stabilesc programul, intervalul în care angajatorul îți poate verifica activitatea și felul în care face verificarea. Orele lucrate: se arată cum le înregistrezi, potrivit muncii tale.

se arată cum le înregistrezi, potrivit muncii tale. Echipamentele și siguranța: se stabilesc responsabilitățile pentru echipamente și pentru sănătatea la lucru, precum și transportul materialelor, dacă este necesar.

se stabilesc responsabilitățile pentru echipamente și pentru sănătatea la lucru, precum și transportul materialelor, dacă este necesar. Datele și legătura cu colegii: se trec regulile de protecție a datelor, felul în care ești informat despre ele și măsurile prin care nu rămâi izolat de echipă.

se trec regulile de protecție a datelor, felul în care ești informat despre ele și măsurile prin care nu rămâi izolat de echipă. Cheltuielile: se arată ce costuri suportă angajatorul și în ce condiții. Dacă plata depinde de facturi sau de altă dovadă, condiția trebuie lămurită înainte să accepți.

Cine plătește calculatorul și facturile de acasă

Angajatorul trebuie să asigure echipamentele necesare, să le instaleze, să le verifice și să le întrețină, dacă nu conveniți altfel. Dacă lucrezi pe calculatorul tău, este nevoie de acord scris și de reguli pentru folosirea lui.

Pentru internet, electricitate, încălzire și alte costuri, legea nu fixează nici o sumă lunară, nici un procent din factură. Contractul trebuie să spună ce plătește angajatorul. De exemplu, dacă actul prevede plata internetului pe baza facturii, verifici ce dovadă trebuie predată și când se face plata; o sumă acordată într-o firmă nu devine un drept identic în toate firmele.

Facilitatea fiscală prin care puteau fi acordați până la 400 de lei neimpozabili pentru telemuncă a fost eliminată pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2024 și celor următoare. Firma poate acorda în continuare bani, dar suma tratată ca venit salarial este taxată după regulile salariului.

La o sumă suplimentară de 300 de lei brut, de exemplu, tratată ca salariu și fără deducere personală, contribuția la pensie este 25%, adică 75 de lei, iar cea la sănătate este 10%, adică 30 de lei. Pentru impozit rămân 195 de lei; 10% înseamnă 19,50 lei. Salariatul primește aproximativ 175,50 lei. Angajatorul plătește și contribuția pentru muncă de 2,25%, adică 6,75 lei, astfel că această sumă brută îl costă aproximativ 306,75 lei. Suma primită în practică depinde de felul în care este încadrată plata și de calculul întregului salariu.

Cum se țin orele și când se plătește munca în plus

Lucrul de acasă nu înlătură obligația de a ține evidența orelor. Metoda trebuie stabilită în contract sau prin acord scris. La normă întreagă, programul normal cuprinde 8 ore într-o zi și 40 de ore într-o săptămână. Dacă sunt incluse și orele suplimentare, limita este de 48 de ore într-o săptămână, ca medie pe perioada de referință.

Dacă ai normă întreagă, orele suplimentare în telemuncă se fac la cererea angajatorului și cu acordul tău scris. Ele se compensează mai întâi cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă acest lucru nu este posibil, se plătesc în luna următoare, cu un spor negociat de cel puțin 75% din salariul de bază pentru orele respective.

Cine răspunde de siguranță și de datele de lucru

Angajatorul trebuie să evalueze riscurile, să asigure echipamente de lucru sigure și să te instruiască. Instruirea este necesară și când se schimbă locul de lucru sau apare un echipament ori o procedură nouă. Tu trebuie să folosești corect echipamentele și să anunți pericolele sau accidentele.

Angajatorul trebuie să îți comunice regulile pentru protejarea datelor, iar tu trebuie să respecți regulile privind confidențialitatea, dispozitivele și rețelele. Pentru lucrul la distanță, Comitetul European pentru Protecția Datelor recomandă protecția calculatorului împotriva programelor periculoase, conexiuni securizate la sistemele firmei și o verificare suplimentară la autentificare.

Ce faci înainte de schimbare sau dacă apare un conflict

Citește contractul ori actul adițional înainte să accepți. Verifică zilele la sediu, locurile de lucru, programul, evidența orelor, echipamentele și costurile plătite. Cere în scris lămurirea unei clauze neclare și semnează schimbarea unui element contractual înainte ca noua regulă să se aplice. Păstrează evidența orelor și documentele cerute pentru cheltuielile pe care firma s-a obligat să le plătească. Dacă o sumă nu este achitată, cere plata potrivit clauzei convenite. Dacă drepturile salariale rămân neplătite, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului, apoi poți merge la tribunal. Pentru o măsură privind executarea sau schimbarea contractului, termenul de acțiune este de 45 de zile calendaristice; pentru drepturi salariale neplătite, este de 3 ani.

De exemplu, dacă firma schimbă zilele fixe de la sediu fără act adițional, problema privește schimbarea contractului. Dacă firma nu plătește o sumă salarială promisă, este vorba despre un drept salarial neacordat; cele două situații au termene diferite la tribunal.

Întrebări frecvente

Munca la domiciliu este același lucru cu telemunca?

Nu. Telemunca folosește tehnologia, iar programul se stabilește de comun acord. În regimul distinct al muncii la domiciliu, salariatul își stabilește singur programul.

Poate angajatorul să intre în locuința mea pentru control?

Dacă locuința este locul de telemuncă, accesul pentru verificări necesită anunțarea ta în avans și acordul tău. Regula se aplică și reprezentanților salariaților ori autorităților care fac verificări acolo.

Poate firma să îmi urmărească activitatea prin cameră sau comunicații?

Verificarea activității trebuie să respecte contractul și legea. Pentru supraveghere video sau prin comunicații electronice sunt necesare un motiv justificat, informarea prealabilă și consultarea reprezentanților salariaților; mijloacele mai puțin intruzive trebuie să se fi dovedit ineficiente. Datele se păstrează proporțional cu scopul, de regulă cel mult 30 de zile.

Ce amendă riscă firma dacă nu trece telemunca în contract?

Lipsa mențiunii exprese despre telemuncă se sancționează cu 10.000 de lei pentru fiecare salariat vizat. Telemunca fără acordul salariatului sau lipsa altor clauze obligatorii se sancționează cu 5.000 de lei, iar încălcarea unor obligații privind echipamentele și instruirea, cu 2.000 de lei.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Parlamentul României, Legea nr. 81/2018 și Codul muncii; Guvernul României, OUG nr. 115/2023; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Codul fiscal; Inspecția Muncii, explicațiile privind munca la domiciliu și drepturile salariale; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, comunicatul privind monitorizarea angajaților; Comitetul European pentru Protecția Datelor, recomandările de securitate pentru telemuncă.