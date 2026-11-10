Familiile din Sectorul 4 nu vor plăti pentru aparatele dentare mobile recomandate de medic copiilor sub 18 ani, potrivit unui program anunțat de Primărie la 10 noiembrie 2026. Administrația locală spune că va acoperi integral costul tratamentelor de îndreptare a dinților, inclusiv al aparatelor dentare. Data de la care copiii pot intra în noul program nu a fost anunțată.

Programul este anunțat pentru toți copiii din Sectorul 4, indiferent de veniturile familiei. Primăria include pe lista serviciilor gratuite pentru copii consultațiile, tratarea cariilor și a altor probleme dentare, intervențiile de specialitate și tratamentele de îndreptare a dinților. Aparatul dentar mobil depinde de recomandarea medicului.

Ce costuri sunt acoperite pentru copii

Costul aparatului și al tratamentului de îndreptare a dinților ar urma să fie plătit integral din banii administrației locale, nu de familie. Primăria nu a anunțat separat dacă și controalele de după montarea aparatului vor fi gratuite. Consultația și celelalte tratamente dentare enumerate în program sunt prezentate ca gratuite pentru copii.

Serviciile sunt legate de Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9, administrată de Spitalul Universitar de Urgență București împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Clinica primește atât copii, cât și adulți. Noul program pentru copii nu trebuie confundat cu finanțarea activității clinicii, începută la 1 noiembrie 2026.

Unde se fac programări la clinica de pe Șoseaua Olteniței

Spitalul Universitar publică trei numere pentru programările la clinică: 021.794.63.54, 021.796.01.35 și 021.794.26.35. Apelurile pentru programări sunt primite între orele 08:00 și 19:00. Acestea sunt datele de contact ale clinicii; data primelor consultații prin noul program pentru toți copiii nu a fost stabilită în anunțul Primăriei.

Separat, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 publică o procedură de ajutor financiar pentru tratamente dentare. Aceasta are condiții proprii și nu este prezentată drept înscrierea în noul program anunțat pentru toți copiii. Pentru ajutorul financiar, pagina Direcției cere domiciliu sau reședință de cel puțin șase luni în Sectorul 4, verificarea veniturilor familiei și evaluare la clinica de pe Șoseaua Olteniței. Sunt menționați și minorii care au nevoie de consultație sau de aparat dentar; venitul net pe membru de familie trebuie să fie sub venitul mediu pe economie.

În această procedură, actele de identitate care dovedesc domiciliul sau reședința, documentele despre familie și venituri se depun la Direcție. Dosarele pot fi trimise la [email protected] ori depuse la registratura din Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etajul 1. Programul registraturii este de luni până joi între 08:00 și 16:30, iar vineri între 08:00 și 14:00. După verificarea dosarului eligibil, clinica stabilește programarea pentru consultație și planul de tratament.

Finanțarea clinicii a început la 1 noiembrie

Primarul Daniel Băluță a declarat că banii primiți prin sistemul public de asigurări ajungeau înainte pentru aproximativ două săptămâni de servicii stomatologice pe lună. De la 1 noiembrie 2026, Primăria finanțează direct și activitatea clinicii, cu scopul de a asigura servicii pe durata întregii luni. Această finanțare nu stabilește data de începere a programului gratuit pentru copii.

Primăria a anunțat și sprijin separat pentru adulții aflați în situații sociale dificile. În funcție de nevoia medicală, acesta poate acoperi consultații, tratamente, proteze și implanturi recomandate de medic, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.