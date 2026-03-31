Comisia de Securitate a Parlamentului iranian a aprobat luni un plan de management pentru Strâmtoarea Hormuz, o decizie cu implicații majore la nivel global. Măsura include impunerea de taxe de trecere pentru navele care tranzitează această cale maritimă strategică și, mai mult, interzice explicit accesul vaselor americane și israeliene.

Ce prevede planul Teheranului

Noul plan, aprobat formal conform presei de stat iraniene IRIB, stabilește un cadru strict de operare. Hai să vedem ce conține, pe bune, acest plan. Pe lângă aranjamentele de securitate, siguranța navelor și protecția mediului, documentul introduce un sistem de taxare bazat pe rialul iranian. Asta schimbă complet regulile jocului pentru transportul maritim din regiune.

Dar nu-i chiar așa simplu. Planul interzice explicit trecerea navelor americane și israeliene. Mai mult, interdicția se extinde și asupra țărilor care participă la sancțiunile unilaterale împotriva Iranului. Documentul subliniază rolul suveran al Iranului și al forțelor sale armate și prevede o cooperare cu Omanul pentru stabilirea cadrului legal al strâmtorii.

Reactia Statelor Unite nu a intarziat

Imediat după anunț, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-un interviu pentru Fox News că Statele Unite intenționează să preia din nou controlul asupra căii navigabile. Acesta a afirmat că, deși unele țări au încheiat acorduri individuale cu Teheranul, libertatea de navigație va fi restabilită.

„Piața este bine aprovizionată și vedem din ce în ce mai multe nave trecând zilnic, pe măsură ce țările individuale încheie acorduri cu regimul iranian pentru moment. În timp, SUA vor prelua din nou controlul asupra strâmtorilor și va exista libertate de navigație, fie prin escorte americane, fie printr-o escortă multinațională”, a spus Bessent.

Mesajul este clar.

Amenintarile lui Trump

Pe un ton și mai dur a venit Președintele american Donald Trump, care a amenințat direct infrastructura civilă energetică a Iranului. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump a avertizat Teheranul că trebuie să redeschidă imediat strâmtoarea pentru afaceri. V-ați gândit vreodată ce ar însemna un astfel de conflict deschis?

„S-au făcut progrese mari, dar dacă din orice motiv nu se ajunge în curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă Strâmtoarea Hormuz nu este imediat «Deschisă pentru Afaceri», ne vom încheia minunata noastră «ședere» în Iran aruncând în aer și distrugând complet toate centralele lor electrice, puțurile de petrol și Insula Kharg”, a scris Trump.

Măsurile aprobate de Teheran vin în contextul conflictului din Asia de Vest dintre Iran și coaliția SUA-Israel, aflat deja în a doua lună, și reprezintă o încercare a Iranului de a-și consolida controlul asupra unuia dintre cele mai critice puncte de tranzit maritim pentru petrolul mondial. Între timp, tensiunile se extind, Spania anunțând că își închide spațiul aerian pentru avioanele americane care au legătură cu conflictul din Iran (o decizie cu implicații majore în regiune).